"Відкрию таємницю": Цибульська розповіла, як намагалася збільшити груди

Фото: Оля Цибульська (instagram.com/cybulskaya)

Співачка зізнається, що поїдання капусти їй не допомогло

Співачка Оля Цибульська, яка раніше показала відверте фото у ванній, поділилася з шанувальниками неординарним і жартівливим способом збільшення грудей. Відповідний запис знаменитість опублікувала у своєму Instagram.

"Колись однокласниці, які вже носили бюстгальтери, розповіли мені свій "секрет". Треба місяць їсти тільки капусту і виростуть груди, як у них. Майже 3 тижні я сиділа на такий капустяній дієті, а потім вирішила, що можна прожити і без великого бюста, але без маминого борщу - ніяк. Пізніше виявилося, що "секретним засобом" була не капуста, а пуш-ап. Але в 32 я все ж вигадала, як збільшити груди за допомогою капусти - її треба одягати замість бюстгальтера - тільки тоді цей спосіб працює. Відкрию таємницю", - написала під знімком співачка.

Фото: (instagram.com/cybulskaya)

Шанувальники оцінили гарне почуття гумору артистки і зазначили, що з бюстом у неї все в порядку:

Скріншот коментарів: (instagram.com/cybulskaya)

Нагадаємо, що популярна українська співачка Ольга Цибульська опублікувала фото, на якому вона зображена в оточенні чотирьох немовлят.

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