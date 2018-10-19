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"Відкрию таємницю": Цибульська розповіла, як намагалася збільшити груди

Lite » Зірки 19.10.2018 - 14:20
Фото: Оля Цибульська (instagram.com/cybulskaya)
Фото: Оля Цибульська (instagram.com/cybulskaya)

Співачка зізнається, що поїдання капусти їй не допомогло

Співачка Оля Цибульська, яка раніше показала відверте фото у ванній, поділилася з шанувальниками неординарним і жартівливим способом збільшення грудей. Відповідний запис знаменитість опублікувала у своєму Instagram.

"Колись однокласниці, які вже носили бюстгальтери, розповіли мені свій "секрет". Треба місяць їсти тільки капусту і виростуть груди, як у них. Майже 3 тижні я сиділа на такий капустяній дієті, а потім вирішила, що можна прожити і без великого бюста, але без маминого борщу - ніяк. Пізніше виявилося, що "секретним засобом" була не капуста, а пуш-ап. Але в 32 я все ж вигадала, як збільшити груди за допомогою капусти - її треба одягати замість бюстгальтера - тільки тоді цей спосіб працює. Відкрию таємницю", - написала під знімком співачка.

&quot;Відкрию таємницю&quot;: Цибульська розповіла, як намагалася збільшити грудиФото: (instagram.com/cybulskaya)

Шанувальники оцінили гарне почуття гумору артистки і зазначили, що з бюстом у неї все в порядку:

&quot;Відкрию таємницю&quot;: Цибульська розповіла, як намагалася збільшити груди

Скріншот коментарів: (instagram.com/cybulskaya)

Нагадаємо, що популярна українська співачка Ольга Цибульська опублікувала фото, на якому вона зображена в оточенні чотирьох немовлят.

Ми писали, що відома українська співачка стала мамою.

А також про те, що Ольга Цибульська зворушливо привітала сина з Днем народження.

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