"Відкрийте очі": екс-"ВІА Гра" дала надихаючі поради, як змінити своє життя

Санта Дімопулос поділилася своїм життєвим досвідом і думками про самовдосконалення

Экс-участница трио "ВИА Гра" Санта Димопулос с удовольствием отвечает на вопросы подписчиков и делится с ними своим жизненным опытом, часто давая советы тем, кто в них нуждается. Девушка решила опубликова в Instagram мотививирующий пост о том, как можна качественно изменить свою жизнь и что для этого необходимо сделать.

Санта отметила, что для нее стимулом идти вперед стало желание постоянно совершенствоваться и становиться лучшей версией себя самой. Она призвала всех самостоятельно нести отвественность за свою жизнь и принятые решения, не давать эмоциям и прошлому полностью руководить собой, а идти вперед, принимая с благодарностью жизненые уроки.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

"Один из самых часто задаваемых вопросов о мотивации. Так вот, это Вы! "Санта, что для вас главная мотивация?" Я сама себе мотивация! Я не сравниваю себя с другими, только с собой вчерашней. Надо просто перестать нарекать на судьбу, других людей и на обстоятельства, самим брать ответственность за свою жизнь! Быть лучше, чем вчера. Быть лучшей версией себя", - написала Санта.

Спортсменка и певица отметила, что для достижения желаемого необходимо действовать и стать полноправными хозяевами собственной жизни.

"Откройте глаза, если вы не там где хотели бы оказаться – это потому, что вы сами это выбрали, так решили! Живя, не напрягаясь, не возлагая на себя обязательств, говоря своей мечте "нет" – вы отодвигаете себя на скамью запасных. Не давайте эмоциям одержать контроль над собой, либо они возьмут верх и поработят нашу жизнь. Станьте сами хозяевами своей жизни и стройте ее, так как хотите. Не зацикливайтесь на том, что с вами произошло или происходит, важно то, что вы делаете прямо сейчас. Говорите себе "Я смогу все!" каждый раз, когда встаёте с колен", - подчеркнула Димопулос.

Поклонники артистки поддержали ее и отметили, что подобная мотивация отлично стмулирует и подстегивает к действию.

"Спасибо! Очень нужные слова!", "Санточка, вы умничка! Уверена, что ваши посты помогают многим! Согласна на все сто!", "Санта, вы прекрасны и посты у вас очень позитивные и мотивирующие", "Правильно! И только так!", "Золотые слова! Наши мысли материальны!", "Все правильно! Единственный человек с которым Вы должны сравнивать себя это Вы в прошлом. И единственный человек, лучше которого Вы должны быть - это тот, кто Вы есть сейчас", - соглашались комменаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)

Ранее, Санта Димопулос восхитила фото десятилетней давности и метаморфозами, которые с ней произошли за это время.

К слову, другая экс-"ВИА Гра" Татьяна Котова рассказала о разгрузочных днях, помогающих ей сохранят стройность.

Напомним, что ранее Санта Димопулось сделала откровенное признание о детях и отметила, что хочет взять ребенка из детдома.