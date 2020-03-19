Відкладаємо в потоці справ: Полякова назвала важливе правило особливої близькості батьків з дітьми

Полякова обіцяє шанувальникам читати казки кожен вечір
Оля Полякова, незважаючи на карантин через коронавіруса, продовжує працювати! Українська "Королева ночі" повідомила про це своїм шанувальникам в instagram-сторіз. Співачка зазначила, що 18 березня вона була ще на роботі. Однак у найближчі дні вже також перейде на домашній режим. І однією із справ, якою Полякова планує зайнятися під час незапланованого відпочинку, вельми незвична. А саме — читання казок з доньками Машею і Алісою. Приєднатися до цього процесу Оля пропонує також своїм підписникам в онлайн-режимі.
Як з'ясувалося, Ольга вже давно обіцяла своїм шанувальникам читати для дітей казки на ніч. Виконавиця підкреслює, що читання книг з дітьми дає масу плюсів. По-перше, це важливий момент душевної близькості зі своєю дитиною. По-друге, таким чином батьки прищеплюють дітям любов до читання. По-третє, це розвиває фантазію дитини.
“Правило мого життя #9 - У всьому потрібно шукати привід для позитивних емоцій і користі! Ось і зараз, опинившись на карантині зі своїми дочками, я вирішила потурбуватися питанням, яке, як мені добре відомо, турбує кожну сучасну маму. Це читання з дітьми. Ми ж в потоці справ і турбот весь час відкладаємо, а це так важливо і потрібно. Прищепити любов до читання, до книг, розвиваючи уяву й мову наших дітей, і одночасно, відчуваючи особливу близькість", — пише Полякова.
Тепер виконавиця обіцяє кожен вечір присвячувати 20-30 хвилин цьому заняттю. Більш того, вона буде виходити в прямий ефір з підписниками.
“Тому, я вирішила, щоб ці дні проходили з користю і задоволенням - кожен вечір в прямому ефірі читати для Маші і Аліси, і для вас з вашими дітьми казку. Будемо читати і українською, і російською. По 20-30 хвилин, не більше. А, щоб це було з особливою користю та цікавістю, то правило таке - я читаю кілька сторінок, потім читають мої діти, а потім рівно сторінку читають вже для вас особисто ваші діти - благо, казки можна завантажити на телефон. А на наступний день починаємо нову! Впевнена, нам всім сподобається! А зараз питання! З якої казки почати? Пишіть свої пропозиції і обов'язково поділіться посиланням на наші вечірні читання з тими, у кого є діти і кому це також могло б бути цікаво!", — підсумувала Полякова.
Співачка уточнила, що живе читання буде стартувати на її instagram-сторінці в 22:00!
Шанувальники ж Олі поспішили залишити коментарі та пропозиції під її новим постом.
Скріншот коментарів: instagram.com/polyakovamusic