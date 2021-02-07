Від нього відмовилися усі: дружина Бабкіна розповіла про важке лікування чоловіка

Український артист Сергій Бабкін недавно полетів до Австрії для проведення операції на очах. Кілька тижнів тому йому діагностували дуже рідкісне і складне захворювання. Однак лікуватися в Україні музикант все ж не зміг. Дружина пояснила причину, по якій співак поїхав на лікування за кордон.

Про це Сніжана Бабкіна розповіла в своїх Instagram-stories.

Музикант вже переніс операцію на одному оці, через три тижні він повинен буде пройти ще одну. Дружина співака Сніжана пояснює: лікування у Відні — це була крайня міра, а не особиста примха. Українські лікарі відмовилися від операції через її складність. Однак про це шанувальники раніше не знали, тому активно писали повідомлення про те, що провести операцію можна було б і в клініках Харкова, Києва, Одеси.

Дружина Бабкіна вирішила розповісти про головну причину, по якій музикант поїхав на лікування до Австрії. За словами Бабкіної, така хвороба очей, як у Сергія, трапляється раз на мільйон випадків, тому в країнах СНД операція неможлива.

"Ми надсилали результати у всі міста України, в Москву, Пітер. Від Сергія відмовилися всі. Дуже складний випадок. Це не просто відшарування сітківки, це не просто контраст. Така хвороба трапляється раз на мільйон, а то і рідше", — написала Бабкіна в Instagram.

Сніжана Бабкіна пояснила лікування чоловіка за кордоном (скріншот: instagram.com/snezhana_babkina)

Нагадаємо, що раніше Сергій Бабкін повідомив важливі подробиці про своє лікування. Співак розповів, що хірургічна операція пройшла чудово - причому навіть краще, ніж очікував сам лікар.

Раніше повідомлялося, що Сергій Бабкін і його дружина заразилися на коронавірус. Музикант розповів, що вони отримали результати тесту на COVID-19, і вони позитивні.