Віддача на 200%: дружина Миколи Тищенко розповіла про роль жінки в сім'ї

Фото: instagram.com/allabonya

Барановська Алла розповіла своїм дописувачам про сімейне щастя

Схудла дружина відомого ресторатора Миколи Тищенка Алла Барановська розповіла, що гармонія в союзі чоловіка та жінки повністю залежить від слабкої статі. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Барановська зазначила, що повага чоловіка до жінки, стосунки з дитиною, ставлення до сім'ї, сімейні традиції, родинні цінності, уклад родини на 200% залежать від жінок.

"Випадки, коли чоловік неадекватний, ображений в минулому, у нього було важке дитинство, просто морально нестабільний/незадоволений/не реалізовано/не нагулявся або не любить жінку не в рахунок!", - написала дружина Тищенко.

Вона також вважає, що зазвичай нормальні чоловіки традиційно багато працюють, щоб їх сім'ї були в комфорті. Тому щоб вирвати їх думки з бізнесу, жінкам потрібно старатися і не лаятися, а бути трохи більше "гнучкими".

"Я вчу чоловіка дарувати емоції. Чоловіки звикають відправляти водія/помічника "за найдорожчим подарунком, який їм замовили по СМС". Коли народився Давид я зробила все можливе, щоб з перших хвилин його народження чоловік відчував свою значимість і дарував йому емоції", - розповіла Барановська.

Вона також зазначила, що ніколи не забирала малюка з рук чоловіка, як роблять багато жінок, тому що бояться.

Барановська також розповіла про те, що її чоловік приніс їх синові Давида акваріум з ринку з живими рибами. Після захоплення сина, вони всією сім'єю вирушили в акваріум парк.

Фото: instagram.com/allabonya

Нагадаємо, що нещодавно Алла Барановська продемонструвала сталевий прес у відвертому бікіні.

Раніше повідомлялося, що дружина Миколи Тищенка показала екстремальні розваги в Таїланді.