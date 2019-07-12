"Від долі не втечеш": Дмитро Комаров розповів про містичне знайомство з дружиною

У червні цього року відомий український ведучий програми "Світ навиворіт" і давній холостяк Дмитро Комаров вразив багатьох несподіваним визнанням про те, що він одружився. Його обраницею стала "Міс Україна 2016", а також його партнерка по шоу "Танці з зірками 2018" Олександра Кучеренко.

Пара влаштувала таємне весілля в Ізраїлі, а медовий місяць провела на Мальдівах. Вперше після новини про своє одруження 36-річний Комарів та 21-річна Кучеренко знялися в романтичній фотосесії, яку влаштували на заході сонця біля Київського моря.

Молодята для літньої зйомки вибрали ніжні образи - Саша білу грайливу сукню, а Дмитро - білу сорочку та шорти пісочного кольору. Пара позувала на природі і кадри вийшли дуже атмосферними і наповненими любов'ю.

В інтерв'ю для журналу Viva пара розповіла, що вважає своє знайомство містичним, адже вони мали всі шанси не зустрітися на тому конкурсі краси.

Фото: Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко (viva.ua)

Як відомо Дмитро та Олександра познайомилися на конкурсі, де дівчина була учасницею, а ведучий - членом журі.

"У нас все почалося трохи містично. Наче все йшло до того, щоб я став членом журі на конкурсі "Міс Україна 2016". Я довго намагався відмовитися від участі: не люблю світські заходи. У мене дуже щільний графік, я завантажений. Відмовився, але організатори дуже просили. В результаті вирішив піти назустріч і погодився", - зізнався Комарів.

За словами Олександри, вона теж спочатку не хотіла брати участь у цьому заході.

Фото: Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка (viva.ua)

При цьому ведучий зазначив, що він переконаний холостяк і ніколи в своєму житті не шукав наречену.

"Просто завжди знав: моє до мене прийде, від долі не втечеш. Таку дівчину рідко зустрінеш. У наших відносинах немає образ або маніпуляцій. Саша добра, чесна і якась... правильна", - зізнається Дмитро.

Між подружжям немає ніяких таємниць і навіть про небезпечні експедиції ведучий завжди розповідає Олександрі, а от батькам іноді й ні.

"Саша перша, з ким я ділюся всім. Про те, як я мало не втопився, я не розповів навіть батькам, не хотів їх лякати. А після розмов з Сашею я швидко приходжу в себе. До речі, мої замітки до майбутньої книги Саша теж читає перша. Коли їх зможуть побачити інші читачі, я поки сказати не можу - в моєму графіку зрідка виходить знаходити час для книги", - прокоментував Комарів.

Фото: Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка (viva.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про обраницю телеведучого Дмитра Комарова.

А також розповідали про те, що Олександра Кучеренко зворушливо привітала Дмитра Комарова з днем народження.