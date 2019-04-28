"Освятив так освятив": Леся Нікітюк потішила мережу відео з великодньої служби

Популярна телеведуча Леся Нікітюк вміє зачарувати і насмішити публіку, що і принесло їй народну любов. На честь світлого свята Великодня артистка сходила освятити паски до церкви і навіть там примудрилася повеселити народ. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала веселе відео, на якому священик окроплює її святою водою.

При цьому служитель церкви робить це кілька разів, від душі бризкаючи водою прямо Нікітюк в обличчя. Та смішно ойкає і каже: "Христос воскрес!".

"Батюшка, ви мене любите, я бачу! Ви на мене підписані в Інстаграмі", - з гумором продовжує телезірка.

Відео: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Зазначимо, що Леся прийшла на службу в ніжно-блакитному плащі та чорній в горошок хусточці на голові, а в руках тримала великодній кошик.

Підписники "богині ламінату" прийшли в неймовірний захват від ролика, зазначивши, що Нікітюк навіть у такому місці змогла їх розвеселити і довела до сліз від сміху, а також радячи їй купити водостійку туш.

"Безкоштовно змивають мейкап"

"На Великдень до церкви краще не фарбуватися, це я зрозуміла вже давно. Батюшки бачать нафарбовані обличчя і спеціально побільше святої водиці в обличчя"

"Оце полив так полив!!! Прям, свята Леся"

"Зверху мабуть знають що Леся невмивалась"

"Воістину Воскрес!!! Ось це батюшка молодець))"

"Кінець макіяжу"

"Як завжди! з святом і залишайся завжди такою мегаприкольной"

"Леся, ти як крашанки освячена!"

"Леся, треба водостійку туш"

"Я тебе обожнюю! Сміялася до сліз!"

"А нічого фарбуватися в церкву"

"Добре що відро відразу не вилив)))"

"Навіть тут ржач))))"

"Від душі, освятив освятив)))"

"Прям від душі батюшка окропив"

"Це можна переглядати безкінечно!"

Нагадаємо, Леся Нікітюк розбурхала зухвалим образом в прозорих брюках. Ведуча відвідала модний показ в іспанській Барселоні.

До речі, Леся Нікітюк похвалилася розкішним сніданком в Барселоні, показавши вишукані страви.

А ще Леся Нікітюк умилила фото зі своїм "Куця-Паця" - улюбленою собачкою Рафіком.