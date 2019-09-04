Обережно, гаряче: Оля Полякова блиснула пишними грудьми на пікантному фото

Ось і закінчилося літо, проте осінь поки що балує по-літньому теплими днями, чим вирішила скористатися Оля Полякова. Українська артистка - відома любителька сексуальних і яскравих нарядів, а також із задоволенням демонструє в мережі свої розкішні форми. Так, нещодавно співачка просто-таки підірвала мережу жарким знімком в червоному купальнику - фанати порівняли її з рятувальницею Малібу і скупали в хвилі компліментів.

На цьому Оля вирішила не зупинятися і поділилася в сториз пікантним кадром, на якому показала, як готується до концерту у Шостці, де "Королева ночі" виступила днями. На фото артистка засмагає біля басейну в квітчастому злитному купальнику. Кадр зроблений зверху, так що основний акцент вийшов на пишних грудях красуні, які ледь вмістилися в купальний костюм.

Полякова вирішила "добити" шанувальників і до того ж грайливо висунула язичок.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"Шостка, вже їду до вас! Та їду, їду", — прокоментувала Оля гаряче фото.

Зазначимо, що 35-річна мама двох дітей стежить за своєю фігурою і регулярно займається спортом, завдяки чому може похвалитися шикарними формами.

До речі, старша дочка Поляовой, 14-річна Маша вже щосили настає мамі на п'яти. Дівчина досить успішно веде свій блог, де ділиться моментами зі свого життя і яскравими світлинами. Так, нещодавно вона влаштувала з мамою "битву" купальників, виклавши фотоколаж їх фото в подібних чорних купальниках. Користувачі мережі вже не раз відзначали вражаючу схожість Маші із зірковою мамою, а також захоплюються її підтягнутою фігурою.

Варто відзначити, що фігуру Маші Полякової можна розглянути детально в її Instagram. Дівчина часто публікує у своєму блозі фото в купальниках і спортивних образах, які підкреслюють форми дівчини. Нещодавно вона показала фото в короткому спортивному топі.