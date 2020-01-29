Обережно, гаряче! Оля Полякова мікробікіні викликала фурор сексуальними вигинами

Співачка влаштувала гарячий фотосет біля басейну
Оля Полякова вирішила поєднати приємне з корисним і відправилася в тур Канаді і США, не втративши можливості відпочити в Майамі, а потім перемістилася в Мексику, де виключно релаксувала і насолоджувалася сонцем і океаном. Співачка вирушила у відпустку не одна, а з доньками Машею і Алісою. До речі, старша дівчинка нітрохи не відстає від мами в питанні пляжних фотосетів, а зовні їх легко сплутати, адже артистка та її дочка схожі як дві краплі. Крім того, Маша виступає як особистий фотограф зірки, а результатом спільних зусиль "Королева ночі" поділилася в Instagram.
Оля опублікувала кілька гарячих знімків в чорному мікробікіні. На ній – ліф-балконет і крихітні плавки. Співачка позує у повний зріст на тлі басейну і пальм. До речі, зараз вона перемістилася з Канкуна в сонячний штат Флорида, де в Майамі зустрілася з давнім другом Філіпом Кіркоровим і його дітьми – Мартіном і Аллою-Вікторією.
"1 чи 2? Фото by Маша Полякова", - залишила співачка питання під постом, поставивши шанувальників перед складним вибором.
Фани тут же кинулися оцінювати форми зірки, але розгубилися, адже на кожному з кадрів Оля була неймовірно гарна.
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Нагадаємо, що Оля Полякова поскаржилася на особливості відпочинку в Мексиці і попрощалася з екзотичною країною.