Обережно, гаряче: грайлива Тіна Кароль схвилювала мережу пікантним фото

Співачка позувала у відвертому вбранні
Тіна Кароль не дає своїм шанувальникам занудьгувати - співачка щодня ділиться новими фото, при цьому постає в найрізноманітніших постатях. То вона щаслива і промениста, то підкорює природною красою на кадрі без макіяжу, то зачаровує стильними нарядами. Цього разу артистка розбурхала мережу гарячим знімком.
На спекотному фото вона відображена в чорній сукні з глибоким декольте і розрізами на стегнах, при цьому Тіна грайливо підняла поділ і грайливо дивиться в об'єктив. Своє розкішні волосся співачка ефектно перекинула на одне плече.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Такий спокусливий кадр викликав бурхливу реакцію у фоловерів Кароль і вони засипали її хвилею захоплених компліментів.
Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, Тіна Кароль заворожила постільним знімком без макіяжу.
Раніше Тіна Кароль підкорила променистим фото в стильному піджаку.
До речі, Тіна Кароль виконала в Канаді свою дитячу мрію - відвідала Ніагарський водоспад. Вражаючими відео співачка поділилася в мережі.