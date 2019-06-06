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Обережно, гаряче: грайлива Тіна Кароль схвилювала мережу пікантним фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.06.2019 - 17:34
Обережно, гаряче: грайлива Тіна Кароль схвилювала мережу пікантним фото
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка позувала у відвертому вбранні

Тіна Кароль не дає своїм шанувальникам занудьгувати - співачка щодня ділиться новими фото, при цьому постає в найрізноманітніших постатях. То вона щаслива і промениста, то підкорює природною красою на кадрі без макіяжу, то зачаровує стильними нарядами. Цього разу артистка розбурхала мережу гарячим знімком.

На спекотному фото вона відображена в чорній сукні з глибоким декольте і розрізами на стегнах, при цьому Тіна грайливо підняла поділ і грайливо дивиться в об'єктив. Своє розкішні волосся співачка ефектно перекинула на одне плече.

Обережно, гаряче: грайлива Тіна Кароль схвилювала мережу пікантним фото

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Такий спокусливий кадр викликав бурхливу реакцію у фоловерів Кароль і вони засипали її хвилею захоплених компліментів.

  • "Опаааааа спека під'їхала"
  • "Пожежа"
  • "Маленька, худенька, така гарна дівчинка"
  • "Божественна жінка"
  • "Яка приголомшлива"
  • "Як завжди неперевершена"
  • "Уххх сексі-мати"
  • "Тіна Тіна,не можна ж так палко"
  • "Ваааау! Шикарна"
  • "Що за сліпуча краса так світить мені в обличчя"
  • "Вогонь. Тіна що ти з нами робиш ? Ти просто Богиня, Королева"
  • "Сексі гьорл"
  • "Левиця"

Обережно, гаряче: грайлива Тіна Кароль схвилювала мережу пікантним фотоОбережно, гаряче: грайлива Тіна Кароль схвилювала мережу пікантним фото

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль заворожила постільним знімком без макіяжу.

Раніше Тіна Кароль підкорила променистим фото в стильному піджаку.

До речі, Тіна Кароль виконала в Канаді свою дитячу мрію - відвідала Ніагарський водоспад. Вражаючими відео співачка поділилася в мережі.

Яка щаслива! Тіна Кароль підкорила променистим фото Сама ніжність: Тіна Кароль заворожила постільним знімком
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