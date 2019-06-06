Обережно, гаряче: грайлива Тіна Кароль схвилювала мережу пікантним фото

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка позувала у відвертому вбранні

Тіна Кароль не дає своїм шанувальникам занудьгувати - співачка щодня ділиться новими фото, при цьому постає в найрізноманітніших постатях. То вона щаслива і промениста, то підкорює природною красою на кадрі без макіяжу, то зачаровує стильними нарядами. Цього разу артистка розбурхала мережу гарячим знімком.

На спекотному фото вона відображена в чорній сукні з глибоким декольте і розрізами на стегнах, при цьому Тіна грайливо підняла поділ і грайливо дивиться в об'єктив. Своє розкішні волосся співачка ефектно перекинула на одне плече.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Такий спокусливий кадр викликав бурхливу реакцію у фоловерів Кароль і вони засипали її хвилею захоплених компліментів.

"Опаааааа спека під'їхала"

"Пожежа"

"Маленька, худенька, така гарна дівчинка"

"Божественна жінка"

"Яка приголомшлива"

"Як завжди неперевершена"

"Уххх сексі-мати"

"Тіна Тіна,не можна ж так палко"

"Ваааау! Шикарна"

"Що за сліпуча краса так світить мені в обличчя"

"Вогонь. Тіна що ти з нами робиш ? Ти просто Богиня, Королева"

"Сексі гьорл"

"Левиця"

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль заворожила постільним знімком без макіяжу.

Раніше Тіна Кароль підкорила променистим фото в стильному піджаку.

До речі, Тіна Кароль виконала в Канаді свою дитячу мрію - відвідала Ніагарський водоспад. Вражаючими відео співачка поділилася в мережі.