Остапчук засвітив жіночі ніжки на пікантному відео і отримав осуд Полякової

Володимир Остапчук уміє підігрівати інтерес публіки. Після розлучення шоумен зіткнувся з засудженням, особливо після того, як його екс-дружина Олена Войченко розкрила непривабливі деталі розриву з ведучим. Журналістам вдалося вичислити жінку, заради якої Володимир пішов із сім'ї, її звуть Христина і вона працює приватним нотаріусом. Шоумен не поспішав представляти нову кохану широкій громадськості, але тепер вирішив заінтригувати підписиків в Instagram і показав стрункі жіночі ніжки на пікантному відео.

У ролику Володимир ритмічно під музику "рухає" ногами, створюючи ілюзію, що це його кінцівки, і "демонструє" чудеса гнучкості.

"Sunday is a Leg Day (в перекладі: неділя – день ніжок – прим. ред)", - підписав він кумедні кадри і додав хештеги #гдерука, #ногибоги, #сделалоперацию.

Під відео зібралося чимало коментарів. На ролик відреагувала і Оля Полякова. "Думаю, що це жорстоко..." - написала співачка. Інші підписники Володимира почали жваво цікавитись, кому належать стрункі ніжки, а деякі вважали, що по відношенню до колишньої дружини вчинок Володимира негарний.

Чиї це ноги?

Ноги Христинки

Якщо чесно, пропала вся повага до вас. Залишити сім'ю, прекрасну дружину і дітей, потім виставляти ще отаке і думати, що це круто - це , як мінімум, тупо. Ця сторінка втратила цінність, відписуюсь

Це не наше діло, але це як мінімум не гарно, Вова ти ж просто уяви як боляче колишній твоій жінці

Король провокації

Вова в трендах

Яку наступну частину тіла твоєї супутниці ми побачимо?

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Володимир Остапчук розповів про несподівано дорогий подарунок від Філіпа Кіркорова, з яким жодного разу не бачився.