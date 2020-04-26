Остапчук засвітив жіночі ніжки на пікантному відео і отримав осуд Полякової

Шоумен зняв дуже пікантний ролик
Володимир Остапчук уміє підігрівати інтерес публіки. Після розлучення шоумен зіткнувся з засудженням, особливо після того, як його екс-дружина Олена Войченко розкрила непривабливі деталі розриву з ведучим. Журналістам вдалося вичислити жінку, заради якої Володимир пішов із сім'ї, її звуть Христина і вона працює приватним нотаріусом. Шоумен не поспішав представляти нову кохану широкій громадськості, але тепер вирішив заінтригувати підписиків в Instagram і показав стрункі жіночі ніжки на пікантному відео.
У ролику Володимир ритмічно під музику "рухає" ногами, створюючи ілюзію, що це його кінцівки, і "демонструє" чудеса гнучкості.
"Sunday is a Leg Day (в перекладі: неділя – день ніжок – прим. ред)", - підписав він кумедні кадри і додав хештеги #гдерука, #ногибоги, #сделалоперацию.
Під відео зібралося чимало коментарів. На ролик відреагувала і Оля Полякова. "Думаю, що це жорстоко..." - написала співачка. Інші підписники Володимира почали жваво цікавитись, кому належать стрункі ніжки, а деякі вважали, що по відношенню до колишньої дружини вчинок Володимира негарний.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Володимир Остапчук розповів про несподівано дорогий подарунок від Філіпа Кіркорова, з яким жодного разу не бачився.