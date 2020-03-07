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Остапчук оцінив: Леся Нікітюк в мереживних мікрострінгах розохотила гарячим фото

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Ведуча своїм відвертим фото спровокувала колег

Леся Нікітюк не так давно заінтригувала прихильників бекстейджем з гарячого фотосету, пообіцявши жаркі кадри. Тепер же вона вирішила відкрити завісу таємниці і опублікувати еротичні фото зі своєю участю. Варто зазначити, що кадри вийшли вельми відвертими і провокативними – на світлинах Леся позувала в сміливих образах, демонструючи стрункі форми у всій красі. На знімку біля вікна Леді Ле застигла в крихітних чорних мереживних стрінгах і короткому кардигані з об'ємними рукавами.

М'яке світло падає на силует стрункої Лесі, яка ефектно позує на камеру. Нюдовый макіяж з виразними очима і чуттєві губи додають і без того привабливому образу ще більшу сексуальність.

"З весною вас! Бусінки. Кохайте і будьте коханими! Забувайте всі свої комплекси, викидайте з голови погані думки!!! Вірте в себе, ви найкращі! Кожна з нас знайде своє щастя! Якщо падаєте, зробіть сексуальну фотку і впєрьоооод до нового. Ваша Ле", - написала вони мотивуюче звернення до прихильників.

Повністю фото можэно подивитися тут

Гарячий кадр не залишив байдужими колег Леді Ле. Так, Володимир Остапчук опублікував під жарким фото смайли у вигляді язиків полум'я. Андрій Бідняков, екс-ведучий "Орла и Решки" і "Х-фактора", у властивій йому жартівливій манері заявив, що Леся загубила штани.

Скріншот коментарів

Шанувальники теледіви були зражені її відвертим знімком і залишилися від нього в повному захваті.

  • Ух ти яка вав вав вав. Le така Fан-Fантова
  • Лесюня красуня!
  • Вогонь
  • Воу,воу легше
  • Ти краще за всіх!
  • Гарна
  • Божественно красива дівчина
  • Крутаааа. Чіка
  • Сексі –шмексі
  • Яка гарна діва
  • Клас виглядаєш
  • Яка ти красива і шикарна фігура! Дай Бог тобі здоров'я

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк завела фото топллесс на ліжку в оригінальних брюка-ботфортах.

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