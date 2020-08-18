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Зупинися, мить! Катя Осадча блиснула загорілими ніжками та нагадала про важливе

Вівторок 18 серпня 2020 09:52
Зупинися, мить! Катя Осадча блиснула загорілими ніжками та нагадала про важливе
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Ведуча показала яскравий літній кадр

Катя Осадча вміє насолоджуватися життям - ведуча живе в моменті і знаходить позитив у всьому, особливо якщо справа стосується подорожей і вивчення нових горизонтів. Вона із задоволенням відкривала для себе красу Київської області, поки повітряне сполучення між Україною та іншими країнами не відновилося. І тоді разом з чоловіком і синами теледіва вирушила в гостинну Туреччину, де встигла вдосталь накупатися і набути бронзову гарну засмагу. Катя намагається не випустити ні хвилини і отримує задоволення від кожного прожитого дня, тим більше календарного літа залишилося зовсім мало, про що вона і нагадувала своїм шанувальникам.

Катя вбралася в вільні лляні білі шорти-бермуди, а легка сорочка, зав'язана у вузол під грудьми стала прекрасним доповнення до літнього образу ведучої. На ногах - зручні білосніжні лофери. До слова, шанувальники Каті помітили, що в повсякденному житті вона віддає перевагу практичному взуттю на низькому ходу.

Буяння фарб і соковитої зелені на знімку робить його живим і динамічним, а пробивається промінь західного сонця додав ще більшої атмосферності літньому кадру.

Зупинися, мить! Катя Осадча блиснула загорілими ніжками та нагадала про важливе

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

"Ще немного літа! Два тіжні літа попередуает", - нагадувала Катя про швидкоплинність часу.

Шанувальники ведучої розділили її думку про короткостроковість теплої пори року, а також залишили компліменти для неї.

  • Найкраща!
  • дуже красива
  • Як завжди чекаєш чекаєш літа, а воно пролітає
  • Ви завжди в цьом взуття, мабуть Зручне, на іфото
  • Зупинись, мить, ти прекрасно

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше засмаглі Катя Осадча та Юрій Горбунов поділилися щасливим спільним фото.

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Новини України Катя Осадча
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