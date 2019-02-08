"Залишилося чекати": Маша Єфросиніна у вишуканому вбранні заінтригувала мережу

Телеведуча постала перед шанувальниками у брючному костюмі трендового кольору

Известная телеведущая Маша Ефросинина давно завоевала расположение поклонников не только благодаря своему профессионализму, но умению всегда выглядить подчеркнуто элегантно. Так, она стала судьей нового шоу "Дивовижі люди" на одном из ведущих украинских каналов, а на странице в Instagram анонсировала выход программы на экраны.

Звезда опубликовала снимок на котором красуется к белом кресле эксперта. Для съемок она выбрала фиолетовый брючный костюм с удлиненным приталенным пиджаком, украшенным атласными лацканами и окантовкой на манжетах. На голове у Маши трендовый аксессуар сезона – диадема-обруч, который стал идеальным дополнением к гладко уложенным волосам с прямым пробором. Традиционная белоснежная обезоруживающая улыбка и изысканный макияж с акцентом на глаза стали завершительным штрихом элегантного образа ведущей.

"Все, двухнедельный марафон съемок новейшего в истории телевидения шоу закончен! Теперь осталось ждать результат в эфире! Однако ждать недолго", – заинтриговала она подписчиков.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Конечно, комментаторы в первую очередь оценили лаконичный образ Ефросининой и не устояли, чтобы не сделать комплименты ее внешнему облику.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"Какая вы красивая!", "Идеальная", "Очень идет диадема", "Боже! Какой цвет! Мой любимый", "Обворожительная", "А взгляд", "Звезда современного телевидения", "Какая Вы красоточка, очень. Спасибо за нежность, откровенность и Вашу улыбку", - отмечали восторженные комментаторы.

Скриншот комменариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Ранее Маша Ефросинина рассказала, как планирует отметить окончание съемок нового проекта со своим участием.

Кстати, ее коллега, телеведущий Александр Скичко поделился занимательной историей о первом знакомстве с Машей Ефросининой.

К слову, перед чарами Маши Ефросининой не смогла устоять даже Оля Полякова, которая сделала комплимент ее образу.

Видео: РБК-Украина