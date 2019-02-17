"Залишилися питання": Джамала відверто висловилася про вокалі KAZKA і KHAYAT

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка поділилася думкою про учасників другого півфіналу

Суддя Нацвідбору конкурсу Євробачення 2017, українська співачка Джамала, яка поділилася ексклюзивними кадрами з бекстейджа зйомок, висловилася про учасників другого півфіналу. Відповідний пост з'явився в її Instagram.

Артиска почала зі своїх фаворитів – групи Freedom Jazz, відзначивши високий професіоналізм колективу. Дуету ANNA MARIA вона також зробила компліменти, але зазначила, що їх пісня для неї була надто передбачуваною.

"Я рада, що більшість глядачів Нацвідбору проголосували за група, існує вже давно, Freedom Jazz. Їх артистизм та професіоналізм побачили всі! Це був дуже крутий виступ! І ви це відчули. ANNA MARIA - ще одні круті виконавиці, дуже класно заспівали. На мою думку, їх пісня занадто передбачувана. Хоча, можливо, для конкурсу це і непогано", - написала Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

До групи KAZKA у співачки виникли питання: чи зможуть вони витримати конкуренцію у фіналі, адже вокал солістки Саші Зарицької ще потребує серйозного доопрацювання.

"Я зазначила, що Саша дійсно виросла як співачка за цей рік. Пісня і номер зроблені досить цікаво, але все ж залишилися питання до її співу наживо! Думаю, у фіналі їм буде набагато складніше, адже їх чекає серйозна конкуренція від Freedom Jazz, Maruv, Brunettes Shoot Blondes і YUKO", - попередила виконавиця.

Співак KHAYAT Джамалу приємно здивував. Вона відмітила його вміння гідно триматися на сцені і реагувати на зауваження ведучого і суддів. Також їй дуже сподобався тембр голосу виконавця.

"Він дуже ввічлива людина. А я от не втрималася і зараз переживаю, що не дуже добре вийшло з цитуванням його пісні. Визнаю і вже особисто перепрошувала! Бажаю йому, щоб він став ще впевненіше в своєму вокалі та написанні пісень. Дуже хочу побачити його на наступному Нацвідборі", - зізналася співачка.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Що стосується LAUD, то Джамала вважає, що артист все ще перебуває у пошуку власного стилю. Також вона пораділа тому, що український музичний ринок багатий такими цікавими і різноплановими виконавцями, здатними здивувати слухача.

"LAUD залишається для мене поп-соул-виконавцем, який все ще в пошуку своєї пісні для Євробачення. Його нинішня композиція дуже кльова, як і сингли LETAY і Bahroma. Це чудові українські пісні! Мені взагалі подобається, що після Нацвідбору поповнюється скарбничка нашої української музики. Головне, що ці пісні залишаються, слухайте і любіть їх!" - закликала артистка.

Нагадаємо, що в суботу, 16 лютого визначилися імена шести фіналістів, які будуть змагатися за право представляти Україну в Ізраїлі.

Раніше Джамала зачарувала мережу фотографією свого головного прихильника. ⠀

Відео: РБК-Україна