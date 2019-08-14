"Залишається незмінним": Джамала зважилася на важливе зізнання

Співачка порадувала шанувальників приємними новинами
Джамала не раз зізнавалася, що музика – це її стихія, якій вона звикла віддавати всю себе. Народження пісень – це особливе таїнство. Для того, щоб залишитися наодинці з творчістю, співачка навіть відлітала на віддалену студію на острові, де повністю віддалася процесу. На новому фото в Instagram вона, немов на підтвердження своїх слів, відображена під час роботи над новим матеріалом.
Співачка сидить в навушниках серед різної апаратури. Перед нею – відкритий ноутбук. Вона дивиться в сторону, ніби поринувши в роздуми, і повністю віддавшись своїм думкам про те, що завжди було і залишається для неї важливим – музиці.
"Щось змінюється, а щось залишається незмінним. Писати музику завжди та скрізь — абсолютно моя історія. Навіть відпустки доволі рідко проходять без невеликої імпровізованої студії, Set up якої, максимально простий. Ви запитаєте: "А що зараз?" А зараз, я пишу багато нового матеріалу та активно готуюся до осіннього туру містами України", - поділилася планами артистка.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Шанувальники прийшли в захват від чудової новини від своєї улюблениці, а також побажали їй натхнення під час твочого процесу.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що Джамала поміркувала про гостру проблему сучасності і поділилася своїми думками про важливість спілкування.
Раніше чарівна Джамала в прозорій блузі похвалилася глибоким декольте. Примітно, що в настільки відвертих вбраннях співачку можна побачити вкрай рідко.