"Залишається незмінним": Джамала зважилася на важливе зізнання

Джамала не раз зізнавалася, що музика – це її стихія, якій вона звикла віддавати всю себе. Народження пісень – це особливе таїнство. Для того, щоб залишитися наодинці з творчістю, співачка навіть відлітала на віддалену студію на острові, де повністю віддалася процесу. На новому фото в Instagram вона, немов на підтвердження своїх слів, відображена під час роботи над новим матеріалом.

Співачка сидить в навушниках серед різної апаратури. Перед нею – відкритий ноутбук. Вона дивиться в сторону, ніби поринувши в роздуми, і повністю віддавшись своїм думкам про те, що завжди було і залишається для неї важливим – музиці.

"Щось змінюється, а щось залишається незмінним. Писати музику завжди та скрізь — абсолютно моя історія. Навіть відпустки доволі рідко проходять без невеликої імпровізованої студії, Set up якої, максимально простий. Ви запитаєте: "А що зараз?" А зараз, я пишу багато нового матеріалу та активно готуюся до осіннього туру містами України", - поділилася планами артистка.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники прийшли в захват від чудової новини від своєї улюблениці, а також побажали їй натхнення під час твочого процесу.

Ви молодець, пишаємося

Красивий сетап

Як же круто і тепло читати Вашій пості. Класно, що на Вашій сторінці не суцільні музичні тими і фото та відео лише з концертів, а розкрито дуже багато побутових тем та роздумів. Ще раз Дякую.

Круто вийшло! Довго шнури під столом розмотувати?

Люблю вашу музику!

Натхнення Вам!

Боже, сама прекрасна новина! Чекаємо шалено

Клас!

Мололець!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Джамала поміркувала про гостру проблему сучасності і поділилася своїми думками про важливість спілкування.

Раніше чарівна Джамала в прозорій блузі похвалилася глибоким декольте. Примітно, що в настільки відвертих вбраннях співачку можна побачити вкрай рідко.