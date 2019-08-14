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"Залишається незмінним": Джамала зважилася на важливе зізнання

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.08.2019 - 13:56
"Залишається незмінним": Джамала зважилася на важливе зізнання
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка порадувала шанувальників приємними новинами

Джамала не раз зізнавалася, що музика – це її стихія, якій вона звикла віддавати всю себе. Народження пісень – це особливе таїнство. Для того, щоб залишитися наодинці з творчістю, співачка навіть відлітала на віддалену студію на острові, де повністю віддалася процесу. На новому фото в Instagram вона, немов на підтвердження своїх слів, відображена під час роботи над новим матеріалом.

Співачка сидить в навушниках серед різної апаратури. Перед нею – відкритий ноутбук. Вона дивиться в сторону, ніби поринувши в роздуми, і повністю віддавшись своїм думкам про те, що завжди було і залишається для неї важливим – музиці.

"Щось змінюється, а щось залишається незмінним. Писати музику завжди та скрізь — абсолютно моя історія. Навіть відпустки доволі рідко проходять без невеликої імпровізованої студії, Set up якої, максимально простий. Ви запитаєте: "А що зараз?" А зараз, я пишу багато нового матеріалу та активно готуюся до осіннього туру містами України", - поділилася планами артистка.

&quot;Залишається незмінним&quot;: Джамала зважилася на важливе зізнання

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники прийшли в захват від чудової новини від своєї улюблениці, а також побажали їй натхнення під час твочого процесу.

  • Ви молодець, пишаємося
  • Красивий сетап
  • Як же круто і тепло читати Вашій пості. Класно, що на Вашій сторінці не суцільні музичні тими і фото та відео лише з концертів, а розкрито дуже багато побутових тем та роздумів. Ще раз Дякую.
  • Круто вийшло! Довго шнури під столом розмотувати?
  • Люблю вашу музику!
  • Натхнення Вам!
  • Боже, сама прекрасна новина! Чекаємо шалено
  • Клас!
  • Мололець!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Джамала поміркувала про гостру проблему сучасності і поділилася своїми думками про важливість спілкування.

Раніше чарівна Джамала в прозорій блузі похвалилася глибоким декольте. Примітно, що в настільки відвертих вбраннях співачку можна побачити вкрай рідко.

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