Особливий вчинок Меган Маркл в день народження принца Арчі "змусив" відому актрису написати їй милого листа

6 травня спадкоємець герцога і герцогині Сассекських принц Арчі відсвяткував свій перший день народження. Меган Маркл і принц Гаррі навіть в умовах самоізоляції постаралися організувати емоційне свято для сина. Як відомо, на даний момент Меган і Гаррі живуть в розкішному особняку з басейном в Малібу (Каліфорнія). Тому вітання від своїх впливових британських родичів Арчі отримував по відео зв'язку. Також відомо, що Маркл з нагоди свята сама спекла синові повністю органічний торт без цукру. Безумовно, молодих батьків привітали також як британські, так і американські знаменитості. Серед яких — 48-річна американська актриса, мати трьох дітей Дженніфер Гарнер.

Для початку слід зазначити, що в честь дня народження принца Арчі Меган Маркл і принц Гаррі записали для шанувальників цікаве відео. Герцогиня Сассекська посадила Арчі собі на коліна. Разом мама з сином прочитали казку "Качка, кролик". У дитячій книзі присутня цікава ілюстрація, яка одночасно нагадує і качку, і кролика.

Таким чином Гаррі і Меган з сином взяли участь у благодійній кампанії Save the Stories у Великобританії і США, мета якої надати таку необхідну підтримку дітям, постраждалим від пандемії COVID-19.

У США кампанію Save the Stories активно просувають актриси Дженніфер Гарнер і Емі Адамс. Жінки не залишилися байдужими до вчинку Меган і Гаррі. І поспішили висловити свою подяку.

Дженніфер Гарнер написала сім'ї герцогів Сассекських зворушливий лист подяки.

“Дорогі Меган і Гаррі, дякую, що розділили з усім світом святкування першого дня народження вашого сина. Ми вдячні вам за те, що цей особливі день ви відсвяткували, підтримавши програму Save the Stories. І тим самим привернули до неї додаткову увагу в США і Великобританії. А також допомогли дітям, які гостро потребують навчання і харчування", — пише Гарнер.

Дженніфер Гарнер (фото: instagram.com/jennifer.garner)

Зазначимо, що про проблему харчування школярів також дуже піклується актриса Анджеліна Джолі. Голлівудська актриса і Посол доброї волі ООН пожертвувала 1 мільйон доларів організації No Kid Hungry. Благодійна організація роздає їжу дітям, які через коронавірус змушені відмовитися від шкільних обідів. Проблема в тому, що в США є малозабезпечені сім'ї, для дітей яких шкільні обіди — суттєва щоденна допомога!

“Щастя спостерігати, як ви з любов'ю розмовляєте з сином, поки ваш розумний Арчі перевертає сторінки. Спасибі за цей радісний і важливий крок на перспективу", — підсумувала Дженніфер Гарнер.

Актриса Емі Адамс також подякувала Меган: “Велике спасибі, Меган, герцогиня Сассексська, за те, що прочитали цю книгу. Обожнюю її! І з 1-м днем народження Арчі".