ru
ua

Особливо загадкова: Настя Каменських показала, з чого починається її ранок

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Співачка зачарувала мережу милим фото зі своєю улюбленою собачкою

Настя Каменських активно веде свій блог в Instagram і постійно ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя, а також корисними порадами та яскравими луками. Нещодавно співачка вирішила похвалитися своєю пластикою і граціозністю і влаштувала спокусливий танець живота на камеру. А на новому фото артистка показала, з чого найчастіше починається її ранок.

Звичайно ж, з "обнімашек" з улюбленою собачкою Мімі! Настя опублікувала милий кадр зі своєю улюбленицею - вона сидить на підлозі в червоно-білому спортивному костюмі і ніжно обіймає собачку. На обличчі в Каменських легкий нюдовий макіяж, а волосся вільно розкидане по плечах.

"Ранок починається з Мімі. Вона сьогодні особливо загадкова. Цікаво, про що вона думає? Які ваші варіанти?" - прокоментувала співачка.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Фолловери оцінили почуття гумору Насті і почали ділитися своїми варіантами, про що може думати Мімі, не забуваючи робити компліменти її хазяйці.

  • Напевно ця прекрасна блондинка, мріє про літо
  • Як жити далі
  • Які красиві
  • Знову дощ"
  • Про тебе
  • Дуже красива фотографія
  • Красуня
  • Може стрижку нову хоче?
  • Як мені пощастило з хазяйкой. Вона просто бомбезна)))
  • Думає про одну половинку для себе, вона ж дівчинка
  • Гармата
  • Нареченого хоче
  • Загадково дивиться вдалину))) мріє про прогулянці
  • Мімі завжди така сумна на фотках,прям шкода собаку, ось Рафік у Лесі Никитюк завжди на позитиві, крутий чувак

Скріншот коментарів

Раніше Потап показав Настю Каменських в міні і порівняв з відомою культовою жінкою.

Автор: Марина Настевіч

► У Ірини Білик померла мама: друге горе за рік ► Заморозки і поривчастий вітер: синоптик попередила про небезпечну погоду
Читати всі новини