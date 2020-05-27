Особливо загадкова: Настя Каменських показала, з чого починається її ранок

Співачка зачарувала мережу милим фото зі своєю улюбленою собачкою
Настя Каменських активно веде свій блог в Instagram і постійно ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя, а також корисними порадами та яскравими луками. Нещодавно співачка вирішила похвалитися своєю пластикою і граціозністю і влаштувала спокусливий танець живота на камеру. А на новому фото артистка показала, з чого найчастіше починається її ранок.
Звичайно ж, з "обнімашек" з улюбленою собачкою Мімі! Настя опублікувала милий кадр зі своєю улюбленицею - вона сидить на підлозі в червоно-білому спортивному костюмі і ніжно обіймає собачку. На обличчі в Каменських легкий нюдовий макіяж, а волосся вільно розкидане по плечах.
"Ранок починається з Мімі. Вона сьогодні особливо загадкова. Цікаво, про що вона думає? Які ваші варіанти?" - прокоментувала співачка.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Фолловери оцінили почуття гумору Насті і почали ділитися своїми варіантами, про що може думати Мімі, не забуваючи робити компліменти її хазяйці.
Скріншот коментарів
Раніше Потап показав Настю Каменських в міні і порівняв з відомою культовою жінкою.
Автор: Марина Настевіч