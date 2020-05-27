Особливо загадкова: Настя Каменських показала, з чого починається її ранок

Настя Каменських активно веде свій блог в Instagram і постійно ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя, а також корисними порадами та яскравими луками. Нещодавно співачка вирішила похвалитися своєю пластикою і граціозністю і влаштувала спокусливий танець живота на камеру. А на новому фото артистка показала, з чого найчастіше починається її ранок.

Звичайно ж, з "обнімашек" з улюбленою собачкою Мімі! Настя опублікувала милий кадр зі своєю улюбленицею - вона сидить на підлозі в червоно-білому спортивному костюмі і ніжно обіймає собачку. На обличчі в Каменських легкий нюдовий макіяж, а волосся вільно розкидане по плечах.

"Ранок починається з Мімі. Вона сьогодні особливо загадкова. Цікаво, про що вона думає? Які ваші варіанти?" - прокоментувала співачка.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Фолловери оцінили почуття гумору Насті і почали ділитися своїми варіантами, про що може думати Мімі, не забуваючи робити компліменти її хазяйці.

Напевно ця прекрасна блондинка, мріє про літо

Як жити далі

Які красиві

Знову дощ"

Про тебе

Дуже красива фотографія

Красуня

Може стрижку нову хоче?

Як мені пощастило з хазяйкой. Вона просто бомбезна)))

Думає про одну половинку для себе, вона ж дівчинка

Гармата

Нареченого хоче

Загадково дивиться вдалину))) мріє про прогулянці

Мімі завжди така сумна на фотках,прям шкода собаку, ось Рафік у Лесі Никитюк завжди на позитиві, крутий чувак

Скріншот коментарів

Раніше Потап показав Настю Каменських в міні і порівняв з відомою культовою жінкою.