ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Особливо загадкова: Настя Каменських показала, з чого починається її ранок

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.05.2020 - 17:57
Особливо загадкова: Настя Каменських показала, з чого починається її ранок
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка зачарувала мережу милим фото зі своєю улюбленою собачкою

Настя Каменських активно веде свій блог в Instagram і постійно ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя, а також корисними порадами та яскравими луками. Нещодавно співачка вирішила похвалитися своєю пластикою і граціозністю і влаштувала спокусливий танець живота на камеру. А на новому фото артистка показала, з чого найчастіше починається її ранок.

Звичайно ж, з "обнімашек" з улюбленою собачкою Мімі! Настя опублікувала милий кадр зі своєю улюбленицею - вона сидить на підлозі в червоно-білому спортивному костюмі і ніжно обіймає собачку. На обличчі в Каменських легкий нюдовий макіяж, а волосся вільно розкидане по плечах.

"Ранок починається з Мімі. Вона сьогодні особливо загадкова. Цікаво, про що вона думає? Які ваші варіанти?" - прокоментувала співачка.

Особливо загадкова: Настя Каменських показала, з чого починається її ранок

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Фолловери оцінили почуття гумору Насті і почали ділитися своїми варіантами, про що може думати Мімі, не забуваючи робити компліменти її хазяйці.

  • Напевно ця прекрасна блондинка, мріє про літо
  • Як жити далі
  • Які красиві
  • Знову дощ"
  • Про тебе
  • Дуже красива фотографія
  • Красуня
  • Може стрижку нову хоче?
  • Як мені пощастило з хазяйкой. Вона просто бомбезна)))
  • Думає про одну половинку для себе, вона ж дівчинка
  • Гармата
  • Нареченого хоче
  • Загадково дивиться вдалину))) мріє про прогулянці
  • Мімі завжди така сумна на фотках,прям шкода собаку, ось Рафік у Лесі Никитюк завжди на позитиві, крутий чувак

Особливо загадкова: Настя Каменських показала, з чого починається її ранок

Скріншот коментарів

Раніше Потап показав Настю Каменських в міні і порівняв з відомою культовою жінкою.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Настя Каменськихпевец
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся