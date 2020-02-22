Особлива магія: Слава Камінська загадала бажання в "місці сили" в Іспанії

Співачка відвідала монастир Монсеррат в Іспанії
Слава Камінська з групи НеАнгели любить зміни - так, нещодавно співачка раптово вирішила змінити імідж і перефарбувала своє "фірмове" руде волосся в більш світлий відтінок. Крім того, раніше вона також обрізала локони трохи коротше. Зараз артистка влаштувала собі невелику подорож і відправилася до Іспанії.
На своїй сторінці в Instagram вона поділилася атмосферним знімком з особливого "місця сили" - монастиря Монсеррат. На фото Слава в спортивній кофті торкається рукою знаменитої ікони Чорної Мадонни, яка, за повір'ями, виконує бажання. Як зізналася зірка, вона також попросила про найзаповітніше.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
"У світі є чимало місць, чия особлива магія і енергетика не має потреби в доказах. Сьогодні я загадала бажання, тримаючи за руку Чорну Мадонну або, як її ще називають, Діву Монсерратську. Щорічно цей гірський монастир відвідують близько 3 000 000 туристів і паломників різних національностей і віросповідань. На чудесне зцілення не розраховую, але в диво продовжую вірити. Нехай збудеться. Розкажіть про свої місця сили. Де загадували, що збулося?" - поділилася Камінська.
Підписники співачки почали розповідати про свій досвід виконання бажань і ділитися "місцями сили". Багато написали, що у них збулося загадане в Монсеррат бажання.
Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)
Нагадаємо, Слава Камінська зізналась, чи знайомі її діти з новим обранцем.