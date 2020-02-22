Особлива магія: Слава Камінська загадала бажання в "місці сили" в Іспанії

Слава Камінська з групи НеАнгели любить зміни - так, нещодавно співачка раптово вирішила змінити імідж і перефарбувала своє "фірмове" руде волосся в більш світлий відтінок. Крім того, раніше вона також обрізала локони трохи коротше. Зараз артистка влаштувала собі невелику подорож і відправилася до Іспанії.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася атмосферним знімком з особливого "місця сили" - монастиря Монсеррат. На фото Слава в спортивній кофті торкається рукою знаменитої ікони Чорної Мадонни, яка, за повір'ями, виконує бажання. Як зізналася зірка, вона також попросила про найзаповітніше.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

"У світі є чимало місць, чия особлива магія і енергетика не має потреби в доказах. Сьогодні я загадала бажання, тримаючи за руку Чорну Мадонну або, як її ще називають, Діву Монсерратську. Щорічно цей гірський монастир відвідують близько 3 000 000 туристів і паломників різних національностей і віросповідань. На чудесне зцілення не розраховую, але в диво продовжую вірити. Нехай збудеться. Розкажіть про свої місця сили. Де загадували, що збулося?" - поділилася Камінська.

Підписники співачки почали розповідати про свій досвід виконання бажань і ділитися "місцями сили". Багато написали, що у них збулося загадане в Монсеррат бажання.

В Ізраїлі біля стіни плачу

Ми теж там були! Неймовірне відчуття

Річка Йордан і стіна плачу. Так як була там зовсім не давно, то бажання не здійснилися. Але свято вірю, все буде добре

Загадували там і збулося!!!

Тут теж загадувала. Через 4 місяці збулося

У нас бажання здійснилося через 2 місяці відвідування Монсеррат. цього року їдемо дякувати за подарунок довгоочікуваний

Ой там дуже класно, але я не загадувала бажання. ще там біля монастиря продають дуже смачні сири Манчего

Монсеррат - це любов.Взагалі Іспанія -це одна суцільна любов

чудове місце!

Ми теж з чоловіком і з сином там загадували! Правда , я вже і не пам'ятаю чого просила

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, Слава Камінська зізналась, чи знайомі її діти з новим обранцем.