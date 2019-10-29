Сліпуча Віка з НеАнгелів спокусила модельними ніжками в напівпрозорій спідниці (відео)

На сцені Віка і Слава виконали пісню "Серце"
Група НеАнгели продовжує колесити по містах України з виступами. А це означає, що Віка Смеюха і Слава Камінська демонструють різні сценічні наряди, і часто вельми спокусливі. Так, на сцені в Кривому Розі Смеюха блиснула дуже відвертим декольте в блискучому топі. Образ співачка доповнювали шорти-велосипедки, а також незвичайна спідниця-баска.
На днях НеАнгели виступили в Рівному. І знову Смеюха опублікувала відео виступу. Так що шанувальники можуть розглянути її новий сценічний наряд. На цей раз Віка блищала в напівпрозорій спідниці, декорованій блискітками, крізь яку просвічувалися довгі стрункі ніжки виконавиці. А ось топ вже знайомий - повністю обшитий штучними діамантами, з глибокою зоною декольте.
“Рівне, ви сьогодні викликали в мені бажання повернутися до вас знову і як бачите композиція "Серце" натхненна високими почуттями нашої любові! Будьте здорові, будьте багаті у кожній оселі, у кожній хаті!" - підписала відео Смеюха.
Відео: instagram.com/vikanablack
Звичайно ж, шанувальники Вікі прийшли в захват від її нового відео виступу і образу:
Скріншот коментарів: instagram.com/vikanablack
До речі, у Кривому Розі Віка і Слава, як зазвичай, "підірвали" зал виконанням свого знакового хіта "Юра". Віка опублікувала відразу серію відео.
“І все ж Сергійко або Юра (відео каруселі)? Напишіть мені будь ласка, щоб я знала! Як ви вже зрозуміли, я знову і знову переглядаю фрагменти з концерту і як тоді біжать мурашки, і посмішка на обличчі, все це Ви! Фантастика!!! Наше спасибі не зміряти! Дякую, дякую, дякую!!" - емоційно підписала відео Віка з НеАнгелів
Відео: instagram.com/vikanablack
Нагадаємо, раніше Віка і Слава з НеАнгелів заглянули в майбутнє в "містичному" альбомі "13". Новий альбом НЕАНГЕЛИ - це історії про любов і розчарування.