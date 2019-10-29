Відчуваю себе не собою: Яма несподівано висловився про 10-й ефір Танців з зірками 2019

Суддя проекту не згоден з результатами голосування
Влад Яма хоч строго і справедливо судить пар на паркеті Танців з зірками 2019, але переживає за учасників і намагається пом'якшити критичні зауваження на їх адресу і говорить по суті. Він не часто ділиться своїми враженнями після прямих ефірів, але зате робить це в крайніх випадках. Під час "містичного" десятого випуску хореограф і шоумен показав своє перевтілення в честь Хеллоуїна, а пізніше прокоментував в Instagram результати голосування.
Так, Влад зазначив, що вважає що Данієль Салем і Юлія Сахневич покинули проект незаслужено. Також він поділився своїми враженнями від зміни образу і незвичного гриму на обличчі.
"Свято вдалося! Але Данієль Салем та Юлія Сахневич малі залишитися.... Дякую за make up , відчував себе... Не собою", - написав він.
Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
Шанувальники активно почали обговорювати результати останнього ефіру шоу і ділиться своєю думкою. Не обійшлося і без компліментів "лякаючому" образу Влада.
Скріншот коментарів
Раніше Тіна Кароль та Дан Балан завалили мережу ніжними знімками свого номера на десятому ефірі " Танців з зірками 2019.