Осінь без фільтрів: Осадча та Горбунов порадували шанувальників яскравими фото

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Катя Осадча та її чоловік запостили осінні знімки практично одночасно

Відома ведуча з телепрограми "Світське життя" Катя Осадча та її чоловік український телеведучий і актор Юрій Горбунов часто діляться в мережі фотографіями зі зйомок і з особистого життя: селфi, різними робочими моментами і не тільки. Але на цей раз зіркова пара вирішила опублікувати тематичні осінні фото, оскільки, нарешті, осiнь повноцінно вступила в свої права і це дуже актуально. Що примітно, так це те, що подружжя запостили фото практично одночасно – з різницею в одну годину.

Скріншот поста (instagram.com/kosadcha)

Скріншот поста (instagram.com/gorbunovyuriy)

Судячи по знімках і хештегу "сімейний день", фотографії були зроблені під час спільної прогулянки, хоча знаменитості й опублікували їх окремо в свої акаунти.

На фото щаслива, всмiхаючася Катя на тлі жовтих опалого листя відображена у дутій куртці насиченого кольору. До нього була додана підпис: "Осінь без фільтрів".

На знімку, яким поділився Горбунов, він сфотографований там же, де і його дружина. На артиста надіта осіння стьобана темна куртка, а на голові у нього кепка. На відміну від своєї дружини, він замість підпису обмежився лаконічною хештегом "осінь".

Побачивши знімки, шанувальники прийшли в захват і засипали пару захопленими коментарями і компліментами. Не обійшлося, звичайно, і без недоброзичливців. А ще Горбунова порівняли з доктором Ватсоном з відомого твору "Шерлок Холмс", а також похвалили стильну катіну куртку.

Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy, instagram.com/kosadcha)

До речі, ми писали про те, що Осадча прогулялася по Києву без макіяжу.

Нагадаємо, що раніше блискуча Осадча підкорила мережа.

Раніше Осадча зворушливо привітала з днем народження старшого сина, якому в цьому році виповнилося 16 років. При цьому Осадча опублікувала архівне фото з маленьким синочком.

Катя Осадча та Юрій Горбунов: історія кохання відомої пари телеведучих