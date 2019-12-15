Осадча показала свою ялинку і розповіла, як ставиться до новорічних традицій

Знаменита українська телеведуча Катя Осадча на повну готується до святкування Нового року. Днями вона виклала фото, на якому позує з м'якою іграшкою, що символізує святого Миколая (відзначають 19 грудня).

На цей раз дружина Юрія Горбунова показала новорічну ялинку. За словами ведучої, вона уважно ставиться до традицій свята, тому лісову красуню прикрасила в світлих тонах, так як прийдешній рік пройде під символом Білого Металевого Щура (Миші).

"Прийдешній рік Білої Металевої Миші, а сім'ї радять прикрашати будинок, ялинку і стіл в білих і металевих кольорах, десь ще прочитала і про Золоту Мишу, але ми вже вирішили, що наша ялинка буде білою!" - написала в мережі 36-річна зірка.

Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

Сама Осадча позувала поруч з ялинкою босоніж у напівпрозорій сукні червоного кольору. Зазначимо, якщо слідувати традиціям, то рік Білого Металевого Щура (Миші) суворо заборонено зустрічати у червоному кольорі. Можливо, ведуча ще не до кінця вивчила традції Нового року.

Зазначимо, що телеведуча кожен рік з трепетом готується до майбутніх зимових свят. І особливо скрупульозно вона підходить до цього питання з народженням другого сина від Юрія Горбунова. Нагадаємо, що Ваня народився 18 лютого 2017 року. Тому зіркові батьки намагаються створити своєму синові святковий настрій.