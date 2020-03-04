Осадча, Maruv, Остапчук та інші зіркові гості на прем'єрі фільму "Побачення у Вегасі"

3 березня в кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбулася прем'єра романтичної комедії «Побачення у Вегасі».

Серед гостей допрем’єрного показу: Катерина Осадча, Maruv, Мішель Андраде, Володимир Остапчук, Павло Зібров, Віталіна Ющенко, Михайло Ясинський, Олег Собчук, Марина Д’яконенко, Микита Бичков-Андрієвський, Богдан Юсипчук, VovaZIL’Vova, Міла Єремєєва, Олександр Прохоров, Вероніка Ясінська, Діана Глостер, Анна Носок, Марія Виноградова, В’ячеслав Соломко, Лілія Кіш, Віктория Щелко та багато інших.

Побачення у Вегасі: про фільм

Побачення у Вегасі - офіційний трейлер

Артем неначе створений для роботи в рекламному агентстві. Він вміє знайти підхід до кожного клієнта. Звичайно ж, такий талант цінують на роботі. Саме тому, Артем отримав важливе завдання – підписати контракт у Лас-Вегасі. Так хлопець опинився на борту літака, де познайомився із красунею Оксаною. Як виявилося, вона також рекламний агент і летить провести презентацію тому ж клієнтові.

Зіркові гості прем'єри

Катерина Осадча

Maruv

Володимир Остапчук

Павло Зібров

Мішель Андраде

В'ячеслав Соломка

Богдан Юсипчук

vovazil'vova

Головні герої фільму — Микита Бичків-Андрієвський і Марина Дьяконенко

Зіркові гості прем'єри "Побачення у Вегасі"

Зіркові гості прем'єри "Побачення у Вегасі"

Фото: Кирило Авраменко