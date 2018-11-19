Осадча та Горбунов порадували фанів "гармонійною" появою на Танцях з зірками 2018

Юра Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники побажали ще раз побачити зоряну пару в проекті

Відому зоряну пару — Катя Осадча та Юрій Горбунов — шанувальники назвали не тільки гарною сім'єю, але також і гармонійними ведучими. Про це на соц-сторінках популярних українських телеведучих стали писати шанувальники після того, як Осадча та Горбунов разом провели 13-й ефір Танців з зірками 2018.

Відзначимо, що Юрій Горбунов залишається незмінним ведучим шоу Танці з зірками. При цьому в новому сезоні на так званому балконі проекту, де учасники дізнаються оцінки журі після виступів, ведучий з ефіру в ефір змінюється. Під час півфіналу Танців глядачів чекав приємний сюрприз — ведучої на балконі була дружина Горубунова — Катя Осадча. При цьому прихильники пари досить рідко бачать їх разом "при виконанні службових обов'язків".

Осадча та Горбунов поспішили на своїх instagram-сторінках поділиться спільними селфі.

"Чоловік і жінка — одна спілка", — весело підписала фото Осадча.

Катя Осадча і Юра Горбунов на Танцях з зірками 2018 (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя Осадча і Юра Горбунов відправляються на ефір Танців (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники Осадчої і Горбунова поспішили залишити свої схвальні відгуки під їх спільним фото. До речі, багато відзначили, що хотіли б побачити у фіналі шоу спільний танець зіркової пари.

"Супер крута пари та найкращі ведучі", — захоплюється lesia_elmira.

"Я навіть забула, що на балкон запрошують гостей, думала, що стандартно ведете разом передачу. Тільки потім згадала, що ви запрошені. Ви дуже класний дует ведучих і дуже хотілося б, щоб і у фіналі цього шоу ви теж вели передачу, бажано і в наступних сезонах", — підкреслює larisaafifi.

"Найкращі ведучі", — погоджується ynizar1997.

"Ви чудові, так приємно було, що ви разом в єфірі", — розчулюється victoria_bastieieva.

"Нарешті глядачів порадували виступом професійної ведучої. Катя, дякую, ефір з вашою участю був прекрасним!" — дякує bitter__moon.

"Ой, які ж ви гарні!" — пише naddan_danilova.

"У Юрі неймовірно швидка реакція в ефірах. І тонке почуття гумору. Чудова пара", — нахвалює solod_ktr.

"Кращої пари і не придумаєш. Ви так один одного доповнюєте. Здорово. В кінці чекаємо танець від Вас", — пише tala_maska89.

"Все в сім'ю, все в сім'ю", — сміється tatipanki.

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

Катя Осадча під час 13-го ефіру Танців з зірками 2018 (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що півфінал проекту покинули Павло Вишняков і Юлія Сахневич. Шанувальники зіркового дуету вже встигли прокоментувати це рішення суддів і глядачів, назвавши його "несправедливим".

До речі, під час 13-го ефіру до виступів пар приєдналися також чотири екс-учасника шоу "Танці з зірками". Тріо Дорофєєва-Макацарія-Заєць приємно здивувала шанувальників запальним хіп-хопом.

Відео: РБК-Україна