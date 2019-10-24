Осадча, Горбунов, Барбір та інші зірки галапрем'єри мультфільму "Родина Адамсів""

23 жовтня в кінотеатрі "Оскар" (Гуллівер) відбулася велика галапремьера "Родина Адамсів".

Першими анімацію подивилися Людмила Барбір, Катя Осадча, Юрій Горбунов, Ірина Костюк, Олена Кіперман, Олена Лавренюк, Поліна Неня, Ірина Кудашова, Ганна Тринчер Jerry Heil, Дядя Жора з сім'єю, Constantine, Злата Мітчелл, Олексій Душка, Сергій Лященко, Ірина Заря, Михайло Кукуюк, Геннадій Попенко, Олександра Новікова, Катерина Кістень і інші гості.

Родина Адамсів: про фільм

Родина Адамсів

Лише на перший погляд вони диваки. Але це ж цілком природно – мамі носити тільки чорне, а дітям з дня на день грати на кладовищі. Звичний для цієї сімейки ритм життя порушує втручання в їх справи якоїсь Марго Нидлер. Це телеведуча місцевого реаліті-шоу. Вона прагне побудувати свою ідеальну всесвіт, в якій Адамсам не буде місця.

Мультфільм "Родина Адамсів" – новий епізод з життя родини, яка живе в атмосфері вічного Хеллоуїна. Вперше ці герої з'явилися на сторінках газети The New Yorker в 1938 році. Специфічну сім'ю придумав Чарльз Аддамс і дав їй своє прізвище. Комічні епізоди з життя персонажів регулярно друкувалися на сторінках до самої смерті автора в 1988 році. Герої неодноразово з'являлися на екранах. Даний проект – їх 19-е поява. На цей раз режисерувати проект взялися Грег Тірнан та Конрад Вернон. В оригінальній озвучці англійською мовою члени сім'ї говорять голосами Шарліз Терон, Хлої Грейс Морец, Оскара Айзека та інших.

Зіркові гості прем'єри

Людмила Барбір

Людмила Барбір і Дмитро Жук

Катя Осадча

Юрій Горбунов

Богдан Юсипчук

Sonya Kay

Олімпія Вайтмусташ

Ірина Костюк з сім'єю

Анна Тринчер

Jerry Heil

Злата Мітчелл

Людмила Барбір і Олексій Душка

Сергій Лещенко з сім'єю

Михайло Кукуюк

Геннадій Попенко

Олександра Новікова

Катерина Кістень

Михайло Кукуюк, Наталка Карпа та Людмила Барбір

Дмитро Жук і Цибульська Яна

Гості галапремьеры мультфільму "Сімейка Алддамс" (фото: Оскар)

Гості галапремьеры мультфільму "Сімейка Алддамс" (фото: Оскар)