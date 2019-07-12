"Осадча благословила": екс-"ВІА гра" прокоментувала роман з Горбуновим на знімальному майданчику

Надія Мейхер окрім сольної кар'єри, розвитку власного бізнесу і турботи про чоловіка і трьох дітей вирішила спробувати себе в новому амплуа - актриси комедійного серіалу.

Про свою нову роль, серіальний “роман” з Юрієм Горбуновим у “Великих Вуйках” та захоплення балетом зірка розповіла у студії "Сніданку з 1+1".

Раніше інтернет вже приголомшила новина, що Надія Мейхер отримала одну з головних жіночих ролей у комедійному серіалі “Великі Вуйки”, який саме зараз знімає телеканал 1+1. Це спін-офф серіалу “Останній москаль”, у якому глядач побачить вже відомих героїв - гуцулів із села Великі Вуйки. У серіалі Надії дісталась роль нової коханої головного героя - вуйка Івана Петрука, якого грає Юрій Горбунов.

На питання, чи не ревнує Катя Осадча - дружина Юрія Горбунова їх “солодку парочку”, Надія заінтригувала: “Я вам скажу, що вона не просто нас не ревнує, вона навіть нас благословила! Але подробиці дізнаються глядачі вже у серіалі “Великі Вуйки”.

Про закулісся зйомок Мейхер зазначила, що актори на майданчику багато жартують, сміються та нерідко імпровізують.

“Це моя не перша роль у кіно, але перша роль комедійна. У мене до цього більшість картин були драматичні, у комедії є своя специфіка. Але я жінка фантазійна, тому у кадрі намагаюся імпровізувати і додавати щось від себе”, - розповіла Надія.

Надія Мейхер і Юрій Горбунов (фото: прес-служба)

Також глядачам програми Надія розповіла про свої захоплення. Так, за словами Надії, після довгої перерви вона знову повернулася до балету, тому це найкращий спосіб увійти в танцювальну форму. Крім того, вона бере уроки французької мови. Артистка каже, що вже давно виконує пісні на французькій, тому вирішили удосконалити свої знання та вимову. “У кожної людини може виходити щось круто, коли їй це подобається”, - з захопленням відповідає артистка.

Надія Мейхер і Юрій Горбунов (фото: прес-служба)

Нагадаємо, що за сюжетом комедії “Великі Вуйки”, ініціативна група гуцулів на чолі з сільським головою Микитюком приїде до Києва, щоб домогтися прокладання дороги до Великих Вуйок. У столиці вуйки зустрінуться із новими персонажами, ролі яких зіграють Арам Арзуманян, Анна Кошмал, Інна Приходько та Артур Логай. Виробництвом серіалу займається 1+1 Продакшн. Продюсери стрічки: Олена Єремєєва, Дарина Жукова, Юрій Горбунов, Христина Шкабар. Авторами сценарію комедії “Великі Вуйки” став Микола Куцик, Олексій Приходько, Ярослав Стень та Богдан Гациляк, які створювали й оригінальну історію.

Нагадаємо, раніше Осадча та Горбунов викликали фурор в мережі елегантними образами. Пара телеведучих з'явилися разом на черговому світському заході. При цьому обидва вибрали ультра стильні чорні костюми.

До речі, до цього Катя Осадча та Юрій Горбунов підкорили романтичними образами в суперфіналі 5-го сезону шоу Голос. Діти. Телеведуча блищала в розкішній вечірній сукні бежевого відтінку. Наряд декорований бабками і кульбабами.