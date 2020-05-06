Органічний торт від Меган Маркл: як принц Арчі проведе свій перший день народження

Сьогодні, 6 травня, первісток Меган Маркл і принца Гаррі відзначає свій перший день народження. Рівно рік тому на світ з'явився принц Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзор - спадкоємець герцогів Сассекських. Як відомо, монарша пара вже встигла нажити собі статус "скандальної". На початку року Меган і Гаррі заявили про зречення від обов'язків королівської сім'ї, що викликало неабиякий резонанс. На початку квітня заява герцогів Сассекських офіційно вступила в силу. Після чого скандальна пара остаточно попрощавшись зі своїми впливовими родичами, полетіла разом з сином в США. На даний момент Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі живуть в особняку в Малібу (місто в Каліфорнії). Саме тут спадкоємцю герцогів Сассекських належить зустрічати день народження.

Королівський біограф Кеті Ніколл вже розкрила британським ЗМІ подробиці майбутнього торжества. Навіть під час домашньої ізоляції впливові батьки подбали про те, щоб організувати для свого сина справжню казку.

Наприклад, Меган Маркл приготувала для первістка особливий торт з органічних продуктів. Дружина принца Гаррі зробила його сама, а також з особливим трепетом подбала про те, щоб в десерті не було цукру і будь-яких інших шкідливих підсолоджувачів. Як відомо, Меган дуже серйозно підходить до питання харчування своєї сім'ї.

Невелике святкування відбудеться у дворі особняка родини в Малібу біля басейну.

Також герцоги Сассекські планують телефонувати по відеозв'язку з двоюрідними братами і сестрою принца Арчі - дітьми Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Як стверджує королівський біограф Ніколл, останній раз принци Джордж і Луї і принцеса Шарлотта спілкувалися з Арчі кілька місяців тому! Діти щиро встигли скучити один за одним, все ж в такому юному віці вони ще не розуміють всіх скандалів та інтриг всередині сім'ї.

Королева Великобританії Єлизавета II планує привітає молодшого правнука через Zoom. Особливо популярний сьогодні додаток Її Величність освоїла під час ізоляції у Віндзорі і через нього ж приймала компліменти в день свого 94-річчя.

Меган Маркл і принц Гаррі з принцом Арчі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Наостанок королівський експерт зазначила, що Меган і Гаррі не планують зупинятися на одній дитині (незважаючи на всі запевнення батька), всерйоз подумують про народження брата або сестри для Арчі і готуються осісти в Лос-Анджелесі надовго.

Нагадаємо, що вперше новонародженого правнука Єлизавети II британська і світова громадськість побачила через два дні після його появи. Меган Маркл порушила багаторічну королівську традицію і відмовилася народжувати в окремому крилі лікарні Святої Марії, в якій раніше на світ з'явилися діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Колишня актриса віддала перевагу приватному госпіталю Портленд в центрі Лондона, вартість пологів у якому починається від 15 тис. фунтів стерлінгів.