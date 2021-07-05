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Помаранчевий настрій: Єфросиніна в купальнику показала фото з чоловіком своєї мрії

Автор: Марина Настевич

Українська телеведуча Маша Єфросиніна вирушила на відпочинок до моря і радує шанувальників барвистими знімками з курорту. Разом з 7-річним сином Олександром і подругою зірка насолоджується відпусткою в Туреччині.

Яскраві фотографії, в тому числі і в купальнику, були опубліковані в Instagram теледіви.

Так, Маша поділилася кумедними кадрами з басейну, в якому вона гралася разом з кумою Ольгою і синочком.

"З Леліком ми дружимо більше 20 років. Вона хрещена Сані і взагалі моє все (про це як-небудь розповім докладніше). І ось недавно ми з нею виявили, що ніколи не відпочивали разом! Ситуація терміново виправлена", - підписала фото артистка.

Також 42-річна Єфросиніна продемонструвала підтягнуту фігуру в яскравому помаранчевому купальнику. Вона показала, як релаксує на диванчику на тлі моря в компанії "чоловіка своєї мрії" - коханого сина.

Хлопчик приліг головою на коліна мами і виглядає дуже задоволеним. На Саші-помаранчеві пляжні шорти і біла бейсболка.

"Дабл дрес с #мужчинамоеймечты", - написала ведуча.

Крім того, Маша зробила кілька ефектних фото в довгій помаранчевій сукні і рожевих шльопанцях, які доповнила капелюхом, і розповіла, як зустріла в своєму готелі Лєру Бородіну.

Маша Єфросиніна зачарувала яскравими фото з відпочинком в Туреччині з сином Сашею (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Коротко про Марійку і соціалізацію: 1. Зустріла абсолютно несподівано в готелі Леру @borodina з сім'єю ... і була неймовірно цьому щаслива, так як переживаю, що спілкування з друзями і знайомими за останній рік звелося до мінімуму ...2. Леруська показала мені тут зону "Adults only", де нікого!
І чомусь сильно захотілося в ній залишитися. Але тільки цур з тобою @borodina-фото ти робиш зашибенські", - поділилася Єфросиніна.

У коментарях фоловери захоплюються фігурою і купальником ведучої, а також відзначають, що синочок помітно підріс.

  • Які фарби
  • Маша, ви дуууже гарні, і Ваш чоловік також
  • Маша, ви приголомшливі виглядаєте! Розумна, красива, талановита, харизматична!
  • Офігенний купальник
  • Сашуля так виріс
  • Дуже красиве фото
  • У вас дуже крутий купальник.
  • Маша, Ви красуня
  • Який Саша вже дорослий став
  • Марія, ви дуже красива жінка. Просто неперевершена красуня
  • Діти ростуть, мама молодіє. Як так?
  • Матуся розкішна

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна здивувала відвертим зізнанням, що тільки нещодавно навчилася повноцінно відпочивати.

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Маша Єфросинінаведущая