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"Знову корчать пики": Тодоренко і Топалов розсмішили мережу забавним фото


Тодоренко показала свій улюблений захід сонця

Регіна Тодоренко і Влад Топалов на даний момент насолоджуються весільною подорожжю в Греції. А саме – на острові Крит. Зазначимо, що зі своїми зірковими батьками також відпочиває і 7-місячний Михайло. Тодоренко час від часу показує відео з ним. Однак, як правило, обличчя малюка не видно.

І все ж Тодоренко не проти зануритися в ностальгію і пригадати яскраві моменти з весілля. Так, на своїй instagram-сторінці телеведуча опублікувала яскраве фото в компанії Топалова. Знімок був зроблений ще в Сорренто, на другий день після весілля. Як відомо, на наступний день Тодоренко, Топалов і їх рідні вирушили на Амальфітанське узбережжя, де можна не тільки заходом насладить, але навіть побачити обриси діючого Везувію... Саме на тлі вогняного заходу і було зроблено фото.

При цьому Тодоренко зізналася, що захід в Сорренто – тепер один з найбільш улюблених!

"#ПозднийВечерВСорренто За останній час один з найулюбленіших заходів. Сонце блищить, як велетенський діамант #свадьбатт" - захоплено підписала кадр Тодоренко.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов в Сорренто (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Однак шанувальників пари привернув не захід, а вони самі. На фото Регіна і Влад дивляться один на одного, показуючи язики. 

  • "Дивлячись на вашу пару, завжди, мимоволі починаю посміхатися) дуже осяйні)"
  • "Головне в житті - знайти такого ж чокнутого як ти, і біситься разом! У Регіни це вийшло!))"
  • "Ви навіть схожі зовні стали)))"
  • "Ну куди ж без висунутих язиків?! Дивилася відео у весільних сукнях і думала: яка гарна, весела, справжня, осяйна... І ура просто з посмішкою! І бац в середині відео Регіна показує язик"
  • "Гарні, щасливі та закохані! Нехай так буде завжди!"
  • "Приємно бачити щасливих людей"
  • "Найкраща пара!"
  • "Які Ви гарні, як Ви мені подобаєтеся, взаєморозуміння Вам на все життя, міцної, дружної родини!"
  • "Топалов з Регіною і Топалов до Регіни - це дві різні людини))"

Скріншот коментарів: instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко зробила несподіване зізнання про своє життя. Телеведуча зазначила, що "вважає себе всемогутньою". Визнання вона зробила під час відпустки. І до речі, навіть опублікувала відео з синочком в басейні.

Також на весіллі чоловік Регіни Тодоренко, Влад Топалов присвятив на весіллі пісню коханій жінці.

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