Опора і стіна: Лілія Ребрик зворушила зізнанням про чоловіка і батька

Лілія Ребрик та Андрій Дикий – приклад зразкової сім'ї з шоу-бізнесового середовища. Пара виховує двох прекрасних дітей – дочок Діану і Поліну, знає секрет, як зберегти в стосунках пристрасть і підтримати душевну близькість. Ведуща часто публікує в Instagram щасливі фото дівчаток і коханого. Теледіва поміркувала про вибір чоловіка, схожому на батька, показала свого тата і висловилася про чоловіка.

Так, Лілія опублікувала фото Андрія з дочкаами. Він обняв Діану, а маленька Поина сидить у тата на шиї і сміється. На іншому знімку ведуча позує зі своїм батьком – Іваном Тодорюком.

Андрій Дикий душі не чає в дочках Діані і Поліні (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Жінка обирає собі чоловіка підсвідомо - аби був схожий на батька. Або... свідомо - щоб НЕ був схожим, все ж різні бувають випадки в житті! Я вдячна долі, адже мені шалено пощастило з обома чоловіками: і з моїм батьком, і з батьком моїх донечок.Ви знаєте, що мій тато завжди був і є прикладом для мене! І яка ж я щаслива жінка, коли бачу, що і чоловік мого життя і мого серця Андрій Дикий - також приклад для наших донечок. Він завжди поруч. Він - наша опора і наша стіна, батько, з яким нічого не страшно! Тато, який навчить всьому, який вчасно посварить і вчасно приголубити. Батько, від якого не хочеться мати секрети, з яким хочеться розважатися і з яким труднощі здаються не такими вже й труднощами! Дякую тобі, мій Дикий за те, що ти такий!", - зворушливо звернулася Лілія до чоловіка.

Лілія Ребрик вважає батька Івана прикладом чоловіки ( фото:instagram.com/liliia.rebrik)

Під постом дочки залишив коментар її батько. "Спасибі, Доню, що ти у мене є! Люблю тебе сильно -сильно! Андрій, в моєму серці ти на одному рівні з Лілією!", - написав розчулений чоловік. "Люблю!" - зізналася йому в почуттях турботлива Лілія.

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