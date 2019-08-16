"Небезпечно організму": Маша Єфросиніна вразила худобою в глянцевому зйомці (відео)

Шанувальники ведучої відзначають, що вона красива, але "аж надто худа"
Маша Єфросиніна не перестає дивувати шанувальників своїм досконалим почуттям стилю. Зазначимо, що українська телеведуча також дуже активно розвиває свій блог в мережі instagram. При цьому Єфросиніна любить ділитися з шанувальниками різними порадами краси, особистим досвідом, тренуваннями. І звичайно ж, у темах-фаворитах - модні образи. А не так давно телеведуча відразу "двох зайців вбила" - і новий літній образ показала в трендовому комбінезоні, і мудру пораду жінкам дала!
На своїй сторінці в мережі instagram Маша порадувала шанувальників новим стильним оновленням. На цей раз - у форматі відео!
Так, телеведуча показала серію бекстейдж фото і відео з нових зйомок. Поки що Маша не розповідає про деталі. Але зазначає, що один з образів - від всесвітньо відомого бренду Chloé.
На опублікованому відео Єфросиніна позує в чудовому вбранні в ковбойському стилі. На ведучій - руді брюки-кльош із завищеною талією, вільна блуза з нагрудними кишенями. Особливість образу - яскравий червоний шарф, зав'язаний бантиком. Довге чорне волосся телеведучої розпущене. В макіяжі акцент зроблений на червоні губи і тіні.
Відео: instagram.com/mashaefrosinina
При цьому у себе в сторіз Маша показала більше фото і відео. Також Маша з'являється у ще одному образі - в яскраво жовтій атласній сукні.
Примітно, що українська ведуча, як звичайно, і вирішила пожартувати. Благо, почуття гумору Єфросиніної не змінює.
Вона показала глянсове, ідеальне фото. А також момент, як цей знімок був зроблений.
Скріншоти: instagram.com/mashaefrosinina
Шанувальники Маші поспішили прокоментувати її новий образ. І все ж чимало відгуків стосувалося фігури Єфросиніної. Багато шанувальників порадили своїй улюблениці "перестати худнути"!
Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina