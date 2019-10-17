Небезпечна гейша: Анна Буткевич знялася в гарячій фотосесії для XXL

Анна Буткевич для XXL

Анна зізналася, що спокуслива фотосесія – це подарунок особливому для неї чоловікові

Актриса і модель Анна Буткевич постійно експериментує і пробує себе в нових амплуа. В цьому році Анна встигла не тільки записати свій дебютний сингл, виступити моделлю відразу трьох показів в рамках New York Fashion Week, знятися в кінокартині в Лос-Анджелесі, але й стати обличчям осіннього номера журналу XXL. Для Ганни це перший досвід співпраці з чоловічим глянцем.

На сторінках видання співачка позує напівоголеною. За словами Анни, ця спокуслива фотосесія – подарунок особливому для неї чоловікові.

Перед об'єктивом fashion-фотохудожника Андрія Іваськіва актриса з'явилася в образі сексуальної гейші: яскравої і небезпечної зовні, сильною і впевненою внутрішньо. Над її образом працювала стиліст Олена Атаманенко, відома співпрацею з Яніною Соколовою, групою "Час і Скло", MONATIK, Артемом Пивоваровим та іншими представниками українського шоу-бізнесу.

У бліц-інтерв'ю XXL актриса розповіла про зйомки в українському кіно, натякнула на відомий теле-проект, в якому хотіла б взяти участь, розповіла про чоловіка своєї мрії: "Головне, щоб з людиною не хотілося розлучатися, а якщо доведеться – хотілося б скоріше зустрітися знову. І ще – нескінченне бажання цілуватися".

Анна також анонсувала міжнародний шпигунський трилер з її участю – Спадщина брехні. Прем'єра картини спільного виробництва України і Великобританії відбудеться вже в 2020 році. Режисером фільму виступив Адріан Бол, а колегами актриси по знімальному майданчику стали українські та міжнародні зірки: Скотт Адкінс, Вільям Форсайт, Юлія Соболь, Онор Нифси, Сергій Калантай, Олександр Гордон і Джон Хейлс.

Анна Буткевич - Без Гриму

Зараз Анна продовжує стрімко розвиватися як сольний артист. Цієї осені вона представить шанувальникам свій дебютний музичний кліп на пісню "Без Гриму".

Нагадаємо, раніше струнка Надя Дорофєєва підкорила ідеальною фігурою в червоному купальнику. Співачка позувала на білосніжній яхті. Дорофєєва підкреслила, що проходить зйомка.