Онлайн-гімнастика і город: Камалія вразила зайнятістю 6-річних дочок на карантині

Співачка Камалія разом з чоловіком та доньками проводить карантин у своєму заміському будинку. У бесіді з телеведучою М1 Мілою Єремєєвою українська співачка розповіла, як проходить її карантин і яке нове заняття вона освоїла. Також співачка здивувала незвичайною зайнятістю дочок.

Українська виконавиця зізналася, що у двох її дочок, незважаючи на карантин і домашню ізоляцію, дуже насичений графік. Дівчатка не тільки вчаться онлайн, але навіть "ходять" на гімнастику і беруть уроки вокалу. Зазначимо, що Камалія і її чоловік Мохаммад Захур виховують дочок-близнюків - Мірабелла і Арабелла Захур. У вересні цього року дівчаткам виповниться 7 років! Зараз вони ходять в перший клас.

За словами зіркової мами, уроки з доньками роблять всі: вона з чоловіком, а також няні, бабуся.

“Вся сім'я задіяна. Отримуємо домашні завдання, - розповідає Камалія. - Також онлайн у них музика. Вони займаються музикою і вокалой в онлайн режимі. Також гімнастикою в онлайн режимі. Їздимо на велосипедах, лазаем по гірках, садимо разом зі мною город, дивимося фільми..."

Відповідне відео було також опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.

Торкнулася ведуча і співачка тему відносин подружжя на карантині. Співачка поділилася важливим правилом, яке допомагає уникнути серйозних конфліктів.

“У нас є правило - перечекати бурю. Тобто виждати час, щоб не підлити масла у вогонь. Коли всі заспокоюються, потім ми починаємо обговорювати вже проблему. Але так намагаємося все ж таки в мирі", - посміхається Камалія.

Камалія з доньками на домашньому городі (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

До речі, співачка також розповіла, що на карантині у неї з'явилося нове захоплення - город! Який вона розбила вперше.

“Я посадила помідори, перець, полуницю, посіяла кріп і петрушку. Ще підвезли мені черрі! Суницю і малину посадили", - перераховує Камалія.

А ще не дають занудьгувати співачці та її сім'ї у період карантину домашні улюбленці. Шанувальники виконавиці були здивовані, дізнавшись про кількість домашніх тварин. При цьому серед улюбленців Камалії навіть є єнот полоскун!

“Четверо коней. І чотири собаки босерона, це суміш французької вівчарки. Білий доги, якого я колись врятувала. Він глухий, його збиралися приспати. І я побачила фото у фейсбуці і зрозуміла, що це моя собака. Забрала його двомісячним, зараз йому два роки і він величезний. Також у мене є тибетська вівчарка з притулку. І маленькі собачки - померанський шпиці. І той-пудель Беатриса, і пудель-шпіц... Два кота! Один мейн-кун величезний і ангорська кішечка. Потім великий білий папуга, шиншила, бог знає скільки кроликів декоративних, ангорських. Їх дуже багато... Потім рибки, єнот полоскун. І сова! Яку ми знайшли, коли та випала з гнізда. Ми його вигодували і він живе у нас", - дивує перерахуванням Камалія.

Нагадаємо, раніше Камалія приголомшила зізнаннями про жахи, що справдилися.