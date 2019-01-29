"Вони мене надихають": Джамала розчулила мережу зворушливим сімейним фото

Співачка поділилася планами на найближче майбутнє і подякувала шанувальникам за інтерес до її творчості і особистого життя

Украинская певица Джамала, которая недавно показала трогательное семейное фото и своего подросшего сыночка, вновь умилила сеть совместным снимком с мужем и ребенком, который разместила в Instagram.

Черно-белое портретное фото с Бекиром Сулеймановым и маленьким Эмиром-Рахман Сеит-Бекир огълы выглядит трепетным и забавным одновременно. Малыш тянется к уху отца, а тот лишь улыбается, а вот молодая мама Джамала, наблюдая за происходящим, не может скрыть умиления.

"Так сложно пойти на утренние съемки, когда видишь своих пацанов спящими! Они так меня вдохновляют на постоянное движение! Скоро столько нового! Новая песня "Solo", интересные телепроекты и ...! Спасибо, что вы со мной, мои 645к! Вы уже тоже как часть моей маленькой семьи, вдохновляете меня очень", - поблагодарила певица подписчиков за поддержку.

Фото: Джамала с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники артистки не остались в долгу, они также не скупились на теплые слова и пожелания в ее адрес и не смогли быть в стороне и не прокомментировать семейный снимок.

"Замечательное фото", "Дорогая наша Джа! Мы вас безумно любим и очень ждём ваш новый трек. Уверена, он создавался с таким же теплом, которое Вы излучаете на фото", "Спасибо вам, что делитесь с нами счастливыми минутами своей жизни... Всегда приятно вас смотреть... Спасибо, что вы есть", "Вы очень, очень красивая пара!", "Такие искренние и счастливые", - писали польщенные фаны.

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Ранее Джамала рассказала о том, как худеет после родов и дала пару дельных советов молодым мамам, которые хотят восстановит фигуру.

Напомним, что Джамала с супругом недавно вернулась из отпуска, который семейная пара провела на Маврикии и постоянно очаровывала поклонников стильными образами.

Видео: РБК-Украина