"Вони мене надихають": Джамала розчулила мережу зворушливим сімейним фото

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка поділилася планами на найближче майбутнє і подякувала шанувальникам за інтерес до її творчості і особистого життя

Українська співачка Джамала, яка нещодавно показала зворушливе сімейне фото і свого десятимсячного синочка, знову розчулила мережу спільним знімком з чоловіком і дитиною, який розмістила в Instagram.

Чорно-біле портретне фото з Бекіром Сулеймановим і маленьким Еміром-Рахман Сеїт-Бекір огли виглядає трепетним і кумедним одночасно. Малюк тягнеться до вуха батька, а той лише посміхається, а ось молода мама Джамала, спостерігаючи за тим, що відбувається, не може приховати радості.

"Так складно піти на ранкові зйомки, коли бачиш своїх пацанів сплячих! Вони так мене надихають на постійне рух! Скоро стільки нового! Нова пісня "Solo", найцікавіші телепроекти і ...! Дякую, що ви зі мною, мої 645к! Ви вже теж частина моєї маленької сім'ї, надихаєте мене дуже", - подякувала співачка підписникам за підтримку.

Фото: Джамала з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники артистки не залишилися в боргу, вони також не скупилися на теплі слова та побажання на її адресу і не змогли бути осторонь і не прокоментувати сімейний знімок.

"Чудове фото", "Дорога наша Джа! Ми вас шалено любимо і дуже чекаємо на ваш новий трек. Впевнена, він створювався з таким же теплом, яке Ви випромінюєте на фото", "Спасибі, що ділитесь з нами щасливими хвилинами свого життя... Завжди приємно на вас дивитися... Спасибі, що ви є", "Ви дуже, дуже красива пара!", "Такі щирі та щасливі", - писали зворушені фани.

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Раніше Джамала розповіла про те, як худне після пологів і дала кілька слушних порад молодим мамам, які хочуть відновити фігуру.

Нагадаємо, що Джамала з чоловіком нещодавно повернулася з відпустки, яку сімейна пара провела на Маврикії і постійно зачаровувала шанувальників стильними образами.

Відео: РБК-Україна