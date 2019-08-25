"Вона у вас красуня": Влад Яма викликав ажіотаж у мережі ніжним фото з дружиною

Хореограф зізнався, що хвилюється перед прем'єрою нового сезону Танці з зірками
Вже сьогодні, 25 серпня на каналі 1+1 стартує новий сезон популярного танцювального шоу Танці з зірками. До слова, раніше повідомлялося, яких сюрпризів чекати від нового сезону. Перед першим ефіром хвилюються не тільки участнки, а й зіркові судді - у всякому разі, Влад Яма так точно! Хореограф зізнався у цьому на своїй сторінці в Instagram.
Влад опублікував ніжне фото зі своєю дружиною Ліліаною, на якому вони обидва відображені в стильних вбраннях в світлих тонах. Яма вибрав брюки і піджак у клітинку, а його дружина - брючний комбінезон. В одній руці суддя шоу тримає блискучий дискобол.
"За статистикою мої фото з дружиною @liliya_yama набирають вдвічі більше лайків ніж сольні. Перевіримо?) А тим часом завтра прем'єр єра @tanci1plus1 Хвилююся... " - прокоментував Влад.
Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/vladyama_official)
Знімок викликав справжній ажіотаж серед підписників танцюриста, які засипали чарівну пару компліментами і відзначили, що його дружина - справжня красуня.
Скріншот коментарів (instagram.com/vladyama_official)
Нагадаємо, Наталя Могилевська зворушила мережу ніжним фото з екс-партнером по Танцям з зірками Владом Ямою.
Раніше Влад Яма вразив несподіваним перевтіленням - хореограф постав у вигляді йога з довгим волоссям.