"Вона у вас красуня": Влад Яма викликав ажіотаж у мережі ніжним фото з дружиною

Вже сьогодні, 25 серпня на каналі 1+1 стартує новий сезон популярного танцювального шоу Танці з зірками. До слова, раніше повідомлялося, яких сюрпризів чекати від нового сезону. Перед першим ефіром хвилюються не тільки участнки, а й зіркові судді - у всякому разі, Влад Яма так точно! Хореограф зізнався у цьому на своїй сторінці в Instagram.

Влад опублікував ніжне фото зі своєю дружиною Ліліаною, на якому вони обидва відображені в стильних вбраннях в світлих тонах. Яма вибрав брюки і піджак у клітинку, а його дружина - брючний комбінезон. В одній руці суддя шоу тримає блискучий дискобол.

"За статистикою мої фото з дружиною @liliya_yama набирають вдвічі більше лайків ніж сольні. Перевіримо?) А тим часом завтра прем'єр єра @tanci1plus1 Хвилююся... " - прокоментував Влад.

Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/vladyama_official)

Знімок викликав справжній ажіотаж серед підписників танцюриста, які засипали чарівну пару компліментами і відзначили, що його дружина - справжня красуня.

У вас нереально красива дружина

Вона у Вас красуня

Вже чекаю ефіру і нових танцювальних шедеврів

Ви дуже гарна пара. Щастя і сімейного благополуччя вам.

З того що вона на стільки красива , просто не можливо пройти повз і не лайкнути

Вдічі більше лайків того що ви вдічі гарніші

Ви дуже гарна пара

Влад, Лілечка дуже чарівна, ви дуже гарно виглядаєте, і означає, що ви зробили правильний вибір, обожнюю вашу пару

Влад Ви чудова пара, кохання велике Вам

Красиві

Скріншот коментарів (instagram.com/vladyama_official)

Нагадаємо, Наталя Могилевська зворушила мережу ніжним фото з екс-партнером по Танцям з зірками Владом Ямою.

Раніше Влад Яма вразив несподіваним перевтіленням - хореограф постав у вигляді йога з довгим волоссям.