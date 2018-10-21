"Вона дуже класна": Лобода розповіла, як поспілкувалася з Леді Гагою (відео)

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Артистка зізналася, що спілкування з Леді Гагою доставило їй задоволення

У своєму ток-шоу ведучий Іван Ургант порівняв співачку Світлану Лободу з її іноземної колегою Леді Гагою, нібито, у них схожа не тільки зовнішність, але і сценічні образи, і навіть історія життя. Співачка погодилася з цим твердженням і розповіла, як "курила" з Леді Гагою на корпоративі. Фрагмент відео артистка опублікувала у своєму Instagram.

"Якщо чесно, я близько її бачила, ми працювали на одному корпоративі. Чесно! Вона ось така! Дуже класна, дуже приємна людина", - почала Лобода, показавши, що їй дуже сподобалася артистка в спілкуванні.

"Ми з нею курили, стояли разом на майданчику. Ну, я не курила, вона курила...", — продовжила артистка.

Іван Ургант в цей момент пожартував з приводу заперечення Лободою поганих звичок.

"Ну ви не курили, звичайно. Ні-ні-ні. Вона, звичайно, курила, кололася, а ви стояли просто", - пожартував ведучий, і Лобода тут же залилася сміхом.

Після цього Ургант припустив, що Лобода не курила з Леді Гагою, тому що в той час якраз була вагітна, на що та відповіла: "Не курила, бо пила!".

Відео: (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що опальна співачка Світлана Лобода, яку Верховна Рада хоче позбавити звання народної артистки, показала ідеальну фігуру після недавніх пологів. Це була перша публічна поява артистки з оголеним животом після народження Тільди.

До цього ми писали, що у мережі бурхливо відреагували на поїздку Повалій в РФ.

Відео: (video.rbc.ua)