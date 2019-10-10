Оля Цибульська та Холостяк 9 разом? Співачка випустила трек про свою заборонену любов

Українська співачка і телеведуча Ольга Цибульська представила шанувальникам нову роботу. Яку навіть можна назвати "провокаційною". У день презентації Ольга опублікувала "дивне" фото з учасником шоу Холостяк 9 Микитою Добриніним. Уявіть, що проти вас цілий світ. Як ти поясниш всім що таке любов? А головне, навіщо, якщо твій світ і так тримає тебе за руку? - прокоментувала бунт співачка.



"Янголи Плачуть" - новий чуттєвий трек Олі Цибульської про кожну дівчину, яка зважилася на справжню любов. Співачка відверто і правдиво описує переживання дівчат, які приймають рішення любити навіть тоді, коли це неможливо. Інакше - Янголи Плачуть.

Ольга Цибульська - Янголи плачуть

В день релізу Цибульська опублікувала у своєму instagram компрометуюче фото з телеведучим і екс-холостяком Микитою Добриніним. Справжні стосунки телевізійної пари залишаються загадкою для шанувальників вже майже десять років.

Холостяк 9 Микита Добринін та Ольга Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)

“Кажуть,я вкрала тебе... Вночі запостила це фото,злякалась і видалила.

На ранок дійшло.. Хто не любив,той і нам не пробачить.Для щастя треба сміливість і музика. З прем’єрою нас #янголиплачуть" - неоднозначно пояснила гарячий кадр Оля.

Зазначимо, що у Цибульської є чоловік. Хоча він дуже непублічна людина. У 2015 році у пари народився син Нестор.

Шанувальники Ольги тут же взялися коментувати її інтригуюче фото:

"Любіть і будьте завжди любимою!"

"Нормально так!"

"Ви разом?"

"Даша плаче, Микиту увели"

"Палке фото. Хтось тут побачить більше ніж дружбу?"

Скріншот коментарів: instagram.com/cybulskaya

Автором пісні "Янголи Плачуть", як і інших своїх хітів, стала сама Оля Цибульська.

До речі, раніше переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова розважилася в Римі без коханого. Дівчина організувала веселу поїздку дівочим складом.