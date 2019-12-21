Оля Полякова засвітила "нескінченні" ноги і похвалилася новим досягненням

Полякова продемонструвала струнку фігуру і показала нові нагороди
Популярна українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно розповіла чи вірить в прикмети високосного року, в цей раз порадувала своїх шанувальників новим досягненням. Співачка отримала дві нагороди за пісні "Эй, секундочку" і "Лед тронулся", які були визнані "Піснею 2019 року" за версією телеканалу "Україна" і "Новорічної музичної платформи". Про це артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Крім того, Полякова опублікувала нові фотографії, на яких вона постала перед шанувальниками у яскравому сценічному костюмі. На знімках добре видно "нескінченні" ноги співачки.
Оля Полякова показала нові нагороди (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Фотографії Полякової не залишили байдужими навіть інших знаменитостей, включаючи Лесю Никитюк і Дашу Астаф'єву.
Оля Полякова показала нові нагороди (фото: instagram.com/polyakovamusic)
"Альо королева... це принцеса пише. Ти красуня", - зазначила Никитюк.
Астаф'єва написала, що їй дуже подобається пісня "Лед тронулся", і вона під неї вечеряє після 22:00, і її при цьому не мучить совість.
Скріншоти з Instagram
Користувачі мережі також прокоментували пост Полякової.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Оля Полякова показала ялинку і новорічне оздоблення. Шанувальники співачки захоплено прокоментували її знімки.