Оля Полякова розбурхала відео пристрасного поцілунку з Астаф'євою

Співачка поставила шанувальникам відверте інтимне питання

Похоже, "королева ночи" Оля Полякова решила взбудоражить поклонников не на шутку. И это в преддверии весны, когда всем хочется любви, романтики и эксперементов! Провокативная певица поделилась на страничке в Instagram видео, на котром запечатлен ее страстный поцелуй с коллегой Дашей Астафьевой.

На экране артистки воплотили эротическую мечту многих мужчин – блондинка и брюнетка с наслаждением целуются, не стесняясь камер. Вопрос у Оли тоже был весьма нескромный – она поинтересовалась, была ли у ее подписчиц практика нежностей с подругой.

"Ты когда-нибудь целовалась с подружкой? А хотела?" - задала пикантный вопрос Полякова, вызывая поклонниц на откровенный разговор.

Некоторые комментаторы пристыдили эпатажную артистку за ее раскрепощенные эксперименты, пусть даже и ради съемок в фильме "Свингеры-2", другие же стали делиться личным опытом, попутно делая комплименты "суперблондинке".

"Огонь поцелуй", "Красиво и нежно. И мужчинам, между прочим, нравится на это смотреть", "Красиво", "Очень вкусный поцелуй у вас получился", "О, нет. Я такое не люблю. Только в щеку!", "Я все понимаю! Но это слишком", "Да,было прикольно, но с мужчинами больше люблю целоваться", - делились своими мнениями подписчики звезды.

Напомним, что Оля Полякова раззадорила сеть откровенным фото, на котором запечатлена в 18-летнем возрасте.

Ранее, Оле Поляковой удалось поссорить поклонников благодаря провокационному фотоколлажу.

К слову, во время съемок шоу "Дивовижні люди" Оля Полякова блистала в смелых образах и стильных нарядах.

Видео: РБК-Украина