Оля Полякова згадала, як у неї прямо на голові загорілися свічки

Артисти, як і люди інших професій, час від часу потрапляють у халепи, але коли це стається на сцені, то гучна реакція публіки неминуча. У програмі «Ранок з Україною», яка виходить у будні о 6:30 на каналі «Україна», співаки й актори зізналися, які пригоди траплялись з ними під час виступів та як вони виходили з непростих ситуацій.

Оля Полякова любить вражати своїми ефектними головними уборами, але якось легендарний атрибут ледь не вбив співачку. Під час одного з виступів Королева ночі запалала у прямому значенні слова.

«Одного разу в мене на головному уборі запалали свічки, і почало горіти тіло феєрверку. Він капав мені на одяг, костюм горів. Дівчата почали мене тушити просто по живому – у мене всі руки були в шрамах», – пригадує Оля Полякова і додає, що більше неперевірену піротехніку на голову не чіпляє. Співачка запевняє: курйози та несподіванки на концертах неминучі, та якщо трапляються, то нехай лише неймовірні і яскраві.

Віталій Козловський також переживав на сцені стрес. Після виступу він попрямував за лаштунки, та вже за секунду лежав на сцені.

«Я відспівав композицію, вклонився усім і сказав «дякую», розвернувся і пішов за лаштунки. Сцена вся була залита важким димом, а після нього стала мокрою, залишився конденсат. Я просто йду і в певний момент бачу стелю. А зал увесь у цей момент аплодує і сміється», – зізнався журналістам «Ранку з Україною» Віталій Козловський.

Зовсім могла не доспівати до фіналу Наталя Валевська, адже злива, яка почалась просто під час виступу співачки на сцені, ледь не стала для неї фатальною.

«Сцену залило, ноги були в калюжі, і тут починають іскритись та вибухати світлові прибори. Я розуміла, що може статись замикання, а це здатне вбити», – каже артистка. Та, на щастя, все тоді обійшлось лише безкоштовним, хоч і небезпечним фаєр-шоу.

А от актора й телеведучого Славу Соломку якось підвели штани, коли той грав у виставі «Д’Артаньян і три мушкетери».

«У мене там був танок, і в кінці я закидував обидві ноги за голову, а всі інші гвардійці виносили мене такого скрученого на авансцену. І в цей момент на моїх штанах повністю розривається матня. На мені була білизна з американським прапором, і ось так на весь зал – мої труси і дупа», – пригадав в ефірі каналу «Україна» Слава Соломка.

Співачка Марія Бурмака за одяг не переживає. Більше її турбує те, що вона забуде слова власних пісень, тому зірка інколи перед виступом пише тексти собі на руці або навіть на нозі. Та одного разу глядачі таки впіймали її зі шпаргалкою.

«Я грала на гітарі, а в цей момент я сиджу. Написала собі, як у школі в 10 класі, текст на колінах. Думала, що буду сидіти, і цього видно не буде. Але я встала – і виявилось, що написаного на ногах було більше за довжину сукні», – розповіла Марія Бурмака.

Та всього Шекспіра на нозі не напишеш, тому коли актор Дмитро Ступка під час вистави «Ромео і Джульєтта» забув віршований текст, довелося імпровізувати.

«Я грав Ескала, мера міста Верона. Повинен був вигнати Ромео, але на секунду подумав про щось інше і забув текст – рядок просто вилетів з голови й переді мною білий лист. Тож я такий кажу: «Якщо Ромео не вийде з Верони, то буде ганьба», розвертаюся і йду», – поділився курйозною історією Дмитро Ступка в ефірі «Ранку з Україною».