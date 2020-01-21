Оля Полякова в "соковитому" вбранні заінтригувала фото в незвичайному місці Мексики

Оля Полякова після міні-туру по Канаді і США вирішила набратися нових сил і відновитися в екзотичній Мексиці. До речі, співачка вирушила у подорож з дітьми – Машею і Алісою. Артистка зачарувала мережу фото молодшої дочки, і дівчинці тут же напророкували модельне майбутнє. Маша ж вже наздогнала по зросту свою високу маму, а зовні співачка і її старша дочка схожі як дві краплі води. У Мексиці Оля не обмежується тільки пляжним відпочинком. Так, вона вирушила на незвичайну екскурсію і поділилася барвистими фото на сторінці в Instagram.

Оля відображена в сукні довжини мідаксі амарантового відтінку. Вбрання підкреслило достоїнства фігури зірки, зокрема, її тонку талію. Горловина і поділ сукні прикрашені ажурним мереживом, а талія виділена широким поясом-резинкою. Вона доповнила жіночне вбрання зручними сандалями і сховала очі за сонячними окулярами.

"Текіла тут і справді гарна! А роблять її з блакитної агавви, яка росте навколо мене, а саме з величезної шишки, яка під землею! Хочете в сторіз процес приготування?" - запитала Оля.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"Процес вживання хочемо!" - написав шоумен і гуморист Гарік Бірча. "Гарік! В рот!" - відповіла співачка в жартівливій формі.

Шанувальники Олі в своїй більшості також захотіли власними очима побачити незвичайне видовище, але, в першу чергу, обдарували артистку компліментами.

Платтячко бомбезне!

Красуня!

Попелюшка

Оля, ви в такому платті

Просто Богиня

Яка Ви гарна!

Яка краса!

Класне плаття

Чудова сукня, яскрава та жива фотографія

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Оля Полякова вразила фігурою в купальнику на пляжі в Канкуні. Вона "позмагалася" з донькою Машею, яка також покрасувалася в бікіні.