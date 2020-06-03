Оля Полякова розповість, як за 21 день перетворитися з нічної жриці в королеву ночі

Оля Полякова вирішила подарувати своїм шанувальникам унікальну можливість персональних фітнес-тренувань в домашніх умовах, які дозволять займатися разом з зіркою за індивідуальною програмою, складеною професійними тренерами.

"Я знаю, як всіх втомив карантин. Ми всі сиділи вдома, відчували стрес, і як наслідок, звичайно ж, набирали вагу. В подяку за те, що весь цей час ви залишалися зі мною: дивилися ефіри, передачі, тренувалися, готували - я запускаю свій особистий онлайн-марафон, який триватиме три тижні. В рамках цього марафону ми будемо тренуватися, худнути, правильно харчуватися і разом зі мною буде брати участь моя няня Люда", - коментує Оля.

Оля Полякова буде тренувати своїх фанатів (відео: YouTube)

В програму зіркового фітнес-марафону будуть входити функціональні тренування на всі групи м'язів, домашні завдання від Олі Полякової, а також ретельно підібраний план збалансованого харчування на всі три тижні, що складається виключно з корисних продуктів, розроблений професійними дієтологами і нутриціологами. І, звичайно ж, 21 день мотивації та підтримки від артистки.

"Саме завдяки цим тренуванням Оля завжди в ідеальній формі, навіть якщо їсть улюблену піцу або бургери!" – розповіли в команді співачки.

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