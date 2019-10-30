Оля Полякова вразила визнанням про першу шлюбну ніч

Українська "Королева ночі" Оля Полякова досить довго не розкривала подробиць свого особистого життя, проте останнім часом вирішила привідкрити завісу і почала ділитися цікавими історіями про свого чоловіка. До речі, артистка вже 15 років заміжня за Вадимом Поляковим і пара виховує двох дочок-красунь - Машу та Алісу. В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" співачка приголомшила визнанням про свою першу шлюбну ніч.

Як розповіла Оля, вона пройшла дуже нестандартно і зовсім не так, як очікувалося - молодята примудрилися посваритися.

"Боже, ми так посварилися в першу шлюбну ніч! Ну, по-перше, це була не ніч, це був день. Всі гуляли, і в сім ранку ми прийшли додому і дуже сильно посварилися, тому спали в різних кімнатах", – поділилася Полякова.

Фото: Оля Полякова з чоловіком Вадимом (instagram.com/polyakovamusic)

За словами зірки, в їх родині нерідко відбуваються всілякі курйози. Наприклад, її чоловік трохи переплутав і надів її штани замість своїх.

"І він навіть якось прийшов, я бачу - у нього якісь такі вузенькі штанці на ньому. Кажу − ну повернися. Бачу − а там мої штани. Він переплутав і надів мої штани, і вони такі скінні. І прийшов в моїх штанях", − розповіла співачка.

Фото: Оля Полякова з чоловіком Вадимом (instagram.com/polyakovamusic)

Раніше Оля зазначала, що уникнути конфліктів або "згладити кути" їм з чоловіком допомагає гумор, адже без нього витримати її норовливий характер було б нелегко.

"Мій Вадик - дуже веселий чоловік. Інший би такого не витримав. У нас з чоловіком дуже гумористичні відносини, ми багато жартуємо, кепкуємо, нам дуже цікаво спілкуватися", – пояснила співачка.

Нагадаємо, Оля Полякова розсекретила справжню причину поїздки на Сицилію - як виявилося, співачка записалася в одну з кулінарних шкіл, де свої майстер-класи проводять відомі італійські шеф-кухарі.