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Оля Полякова у відвертій сукні з пікантними вирізами сходила на балет

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.10.2019 - 13:07
Оля Полякова у відвертій сукні з пікантними вирізами сходила на балет
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка насолодилася виступом Катерини Кухар

Оля Полякова - відома любителька епатажу і екстравагантних нарядів. "Королева ночі" регулярно вражає шанувальників яскравими образами на концертах і під час виходів у світ. Так, на нещодавній прямий ефір шоу Танці з зірками 2019 співачка прийшла в латексі і червоній спідниці. Навіть для походу в оперний театр вона вибрала ну дуже відверте вбрання!

На своїй сторінці в Instagram Оля поділилася кадрами з заходу та розповіла, що побувала на балеті, де насолодилася виступом прими-балерини і судді Танців з зірками Катерини Кухар. При цьому артистка вибрала для світського виходу відверте сріблясте плаття на бретельках з глибоким декольте, а також пікантними вирізами, які оголили довгі ноги, частину живота і спини артистки.

Полякова з задоволенням позувала у фойє театру, приймаючи ефектні пози.

Оля Полякова у відвертій сукні з пікантними вирізами сходила на балет

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"Сходила на балет! Балет є! Неймовірна пластика, за якою каторжна праця, вражають! Катя @ekaterinakukhar_official ти жива казкова фея, неймовірна і легка дякую за запрошення! Це було чудово!" - поділилася емоціями співачка.

Оля Полякова у відвертій сукні з пікантними вирізами сходила на балет

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Думки фанатів розділилися - у коментарях деякі захоплювалися красою і образом артистки, проте інші відзначили, що подібний наряд неналежний для театру.

  • Це Дівчина вогонь:)
  • Багиня
  • Треба дотримуватися рамки пристойності , ходіння в театр. Оля ви розумна жінка це ж не концерт Maruv це високе мистецтво! Не робіть більше таких помилок
  • Оля ставлюся з усією повагою, але плаття не для театру - це факт
  • Шикарна
  • Дуже красива . Але плаття зовсім не для театру .
  • А ти Оля, друга казкова фея, клас!!!
  • Красуня
  • Олічка - Ви Богиня
  • Вам дуже йде ця сукня

Оля Полякова у відвертій сукні з пікантними вирізами сходила на балет

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Відзначимо, що в цьому ж вбранні Оля Полякова відразу після балету відправилася на вечірку з нагоди дня народження Лесі Нікітюк, де він виглядав набагато більш доречно.

Раніше зухвалу Олю Полякову в корсеті і з напівоголеними красенями в шкірі порівняли з епатажною MARUV.

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Новини України балетОля Полякованаряд
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