Оля Полякова відверто зізналася, чому не спить з чоловіком

Оля Полякова — Прилетели домой [#5] (youtube.com)

Вернувшись с отдыха в Тайланде, который провела вместе со своими дочерьми Машей и Алисой, украинская певица Оля Полякова, решила записать видео для своего блога на Youtube в домашней обстановке и открыла своим фолловерам семейный секрет, почему же она давно не спит с мужем.

Подписчики Оли несколько дней назад заметили, что когда она сделала перестановку в квартире и освободив свою спальню переехала в зал, о чем рассказала в stories-Instagram, то отметила, что в огромной кровати спит одна.

Скриншот: Видео из блога Оли Поляковой. Новая спальня звезды (youtube.com)

"У меня большая квартира, больше 200 метров квадратных, но она так тупо спроектирована. Дети жили в одной комнате, но когда Маше исполнилось 13 лет, она сказала, что ей, как тринадцатилетней девушке пора заиметь отдельную комнату, я ей отдала свою спальню, в которой я спала 15 лет, а сама переехала в зал. Я перетащила туда свою огромную кровать и теперь у меня спальня с камином", - рассказала звезда о причинах внезапной перестановки.

Скриншот: Видео из блога Оли Поляковой. Оля с дочками рассказал о своей квартире и ответила на вопросы поклонников (youtube.com)

Однако, оставшись одна в детской спальне, младшая дочь Поляковой не захотела там спать и ушла в папину комнату.

"Алиса осталась в своей комнате, но спать она в ней боится, поэтому приходит спать к папе, своему защитнику и самому любимому мужчине на Земле. Да, Алиска спит с папой до сих пор в кровати и страшно любит, когда он храпит. Я с ним не сплю, потому что он храпит, а дочь говорит: "Пусть храпит, это меня укачивает", - призналась Оля Полякова.

"Он уже не храпит", - ответила Алиса звездной маме.

"Правда? Может мне опять к нему переселиться?", - задалась вопросом певица.

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Кроме того, дочь Оли Поляковой взбудоражила сеть фото в купальнике с длинными распущенными волосами.

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